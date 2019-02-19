TRİSAD: Triko ihracatı 2018 yılında 1.9 milyar dolara ulaştı

İstanbul, 19 Şubat () - Türkiye Triko Sanayicileri Derneği (TRİSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balkuv, hazır giyim ihracatında trikonun payının arttığını söyledi ve ekledi, “Bu yıl da ihracat içindeki payı yüzde 10 civarında büyüdü. Triko ihracatında 2018 yılında 1.9 milyar dolara ulaşıldı.”

Balkuv hazır giyim ihracatı içinde trikonun lokomotif görevi gördüğünü, sektörün itici gücü haline geldiğini söyledi. Balkuv, triko tedarikçilerininiç piyasada yerel perakende markalara yaptığı üretimin hızlandığına da işaret ederek, “Perakende firmaları yurtdışındaki fabrikalarını kapatarak Türkiye’deki triko üreticilerine yöneldi” dedi.

Triko tedarikçilerinin iç piyasada yerel perakende markalara yaptığı üretimin de hızlandığını vurgulayan Balkuv, “Perakende firmalar 6-7 sene önce ithalata getirilen ilave vergiler nedeniyle yurtdışında olan fabrikalarını kapatarak Türk triko üreticilerine yöneldi ve Türkiye’den talep etmeye başladı” dedi. Balkuv, büyük gayretlerle alınan ciddi siparişlerin; sahip olduğumuz hacmin doğru kullanılması ve hacmin arttırılmasının; verimliliğin artması gibi hususların ihracatta artan payında etkili olan noktalar olduğunu belirtti.

Türkiye’nin hazır giyim ihracatında dünya sıralamasında 6’ıncı olduğunu hatırlatan Balkuv, şu bilgileri verdi: “Dünya ihracat sıralamasında Çin 170 milyar dolar ile ilk sırada yer alıyor. Bangladeş ikinci, Vietnam üçüncü, Türkiye ise 17 milyar dolar ihracat ile bu beş ülkenin ardından altıncı sırada. Dokuz yıl önce Türkiye üçüncü sıradaydı, Bangladeş altıncıydı. Bangladeş çok hızlı büyüyor. Bangladeş’in o dönem toplamda bin civarında makinesi varken şimdi 60bin adet. Maalesef Türkiye’nin dünya ihracatından aldığı pay 7-8 yıl önce 4.4 iken yüzde 3.2’ye düştü. O değerleri koruyabilseydik şimdi ihracat rakamlarımız 25milyar dolara ulaşacaktı ve 40-50bin kişi istihdam edecektik.”

Rakip ülkelerle rekabet için triko alanında hacmin büyütülmesine ihtiyaç olduğunu vurgulayan Balkuv, firmalarımızın hedef belirleyerek ihracata ağırlık vermesi gerektiğini ifade etti. İhracatın yüzde 75 civarı bir kısmının, Almanya, İspanya, İngiltere gibi Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapıldığını hatırlatan Balkuv, “İhracat yaptığımız toplam ülke sayısı ise 200'ü aşıyor. ABD pazarı bizim için çok önemli. THY desteği alınırsa devletten ihracat oranımızı yüzde 30 yükseltmek mümkün” dedi.