Trendyol ve TOG Aylık 1500 Lira Geri Ödemesiz Burs Verecek! Trendyol TOG Burs Başvurusu Nasıl Yapılır?

Belirlenen başvuru kriterlerini taşıyan öğrencilere Toplum Gönüllüleri Vakfı ve Trendyol işbirliği ile 6 ay boyunca aylık 1500 lira burs sağlanacak. 28 Ocak-11 Şubat 2021 tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilecek olan burs başvuruları için son 10 gün. Çoğu kişinin bilmediği bu burs fırsatından yararlanmak için acele edin. Peki TOG Trendyol geri ödemesiz burs başvurusu nasıl yapılır, kimler burs alabilir?

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) 2021 yılında üniversitelerin lisans bölümlerinde okuyan öğrencilere eğitim bursu vereceğini açıkladı. Gerekli koşulları sağlayan öğrenciler 6 ay boyunca aylık 1500 lira eğitim yardımı alacak. Koronavirüs salgını nedeniyle başvurular online ortamda gerçekleşecek. Burs almak isteyen öğrenciler ÖSYM sonuç belgeleri, vukuatlı nüfus kayıt örneği, dönem sonu transkripti ve anne ile babasının gelir durumunu gösteren bir belge ile başvurusunu gerçekleştirebilecek. Gönderilen başvuru formları incelenecek ve yanlış bilgi ya da tutarsızlık tespit edilen başvurular iptal edilecek. Başvurular 11 Şubat'ta sona erecek ve yapılan değerlendirmelerin ardından mülakata girmeye hak kazanan öğrenciler çevrimiçi ortamdaki mülakatlara katılım sağlayacak.

TRENDYOL TOG BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Trendyol ve TOG’un 50 adet öğrenciye aylık 1500 lira burs vereceği açıklandı. Burs almak isteyen öğrencilerin 28 Ocak-15 Şubat 2021 tarihleri arasında internet ortamında yer alan “Trendyol & TOG Eğitim Bursu Başvuru Formu”nu doldurması gerekmektedir. Başvuru formunda yer alan bilgileri doğru bir şekilde dolduran öğrenciler başvurular kapanınca değerlendirmeye alınacak ve kısa listeye girmeye hak kazanan adaylar Şubat ayında çevrimiçi ortamda burs mülakatlarını gerçekleştirecekler. Başvuru yapan adayların başvurularını olumsuz sonuçlanması durumunda adaylara e-posta yolu ile bilgilendirme yapılacaktır.

TRENDYOL TOG BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Trendyol ve TOG’un verdiği burstan yararlanabilmek için aday öğrencilerin aşağıda belirtilen üniversite ve bölümlerde eğitim görüyor olması gerekmektedir. Söz konusu koşulları sağlayan öğrencilerin burs başvurusu kabul edilecektir.

Boğaziçi Üniversitesi

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

İstanbul Teknik Üniversitesi

Koç Üniversitesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Sabancı Üniversitesi

Bilgisayar Mühendisliği

Elektrik & Elektronik Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Ekonomi

İşletme

MIS (Management Information System)

Hazırlık 1 ve 2. Sınıflar için üniversite giriş başarı sıralamasında ilk 200’de olan öğrenciler ve 3 ve 4. sınıflar için ilk 1.000’de olan öğrenciler başvuru formları değerlendirilirken öncelik sahibi olacaktır.

Değerlendirme sürecinin ardından burs almaya hak kazandığı açıklanan öğrencilerin Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın öğrenci kulüplerinde topluluklarında ya da proje gruplarında gönüllü olmaları ve yıl sonu ortalamalarının 3 ve üstünde olması gerekmektedir. Toplum Gönüllüleri Vakfı tüm bu süreçleri yakından takip edecektir.

TOG TRENDYOL EĞİTİM BURSU NE KADAR

Trendyol TOG eğitim bursu kapsamında 50 öğrenciye 6 ay boyunca aylık 1500 lira burs verilecektir.

TOG TRENDYOL BURS BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

•Tüm aile fertlerine ait bilgi içeren vukuatlı nüfus kayıt örneği

•Üniversiteye yeni başlayan öğrenciler için ÖSYM sonuç belgesi

•Ara sınıf olan öğrenciler için 2019-2020 akademik dönemi yıl sonu transkripti

•Öğrencinin anne ve babasının gelir durumunu gösteren belgeler