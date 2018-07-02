Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yıllık yüzde 9.1 azaldı

Deniz Kılınç / İstanbul, 2 Temmuz () – Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, Mayıs ayında trafiğe kaydedilen motorlu taşıtlar sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9.1 düştü.

TÜİK verilerine göre Mayıs ayı sonunda trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı 22 milyon 645 bin 85’e ulaşırken, söz konusu taşıtların yüzde 54.3’ünü otomobil, 16.4’ünü kamyonet, 13.9’unu motosiklet, 8.2’sini traktör, 3.7’sini kamyon, yüzde 2.2’sini minibüs, yüzde 1.0’ını otobüs ve yüzde 0.3’ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Verilerde ayrıca Mayıs’ta trafiğe kaydı yapılan 100,403 taşıtın yüzde 55.5’ini otomobilin oluşturduğu belirtilirken, otomobili yüzde 20.4 ile motosiklet, 14.8 kamyonet ve 4.3 ile traktör takip etti ve taşıtların yüzde 4.4’ünü minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Veriler, Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9.1 düşüş görüldüğünü ortaya koyarken, bu yılın bir önceki ayına göre ise trafiğe kaydı yapılan motorlu araç sayısında yüzde 3.1 artış gerçekleşti.

Mayıs ayında bir önceki aya göre gerçekleşen artış otomobilde yüzde 1.1, kamyonette yğzde 20.2, motosiklette yüzde 6.1 olarak gerçekleşirken, minibüste yüzde 10.6, otobüste yüzde 24.6, kamyonda yüzde 5.0, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 30.2 ve traktörde yüzde 12.7 düşüş görüldü.

Veriler ayrıca Mayıs ayında 2017 Mayıs’a göre trafiğe kaydedilen araç sayısındaki düşüşün otomobilde yüzde 13.2, otobüste yüzde 38.4, kamyonette yüzde 12.1, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 73.1, traktörde yüzde 33 olarak gerçekleştiğini ve minibüste yüzde 24.8, kamyonda yüzde 16.9, motosiklette yüzde 16.2 artış gerçekleştiğini ortaya koydu.

TÜİK verileri ayrıca Ocak Mayıs ayları arasında toplam 472,575 taşıtın trafiğe kaydolduğunu ve son rakamlarla trafikteki toplam taşıt sayısının 426 bin 140 adet arttığını gösterdi.

Mayıs ayında toplam 672,53 adet aracın devri yapılırken, söz konusu araçlar arasında yüzde 70.3 ile otomobil ilk sırada yer alırken, otomobili yüzde 16.0 ile kamyonet, yüzde 5.9 ile motosiklet ve yüzde 2.9 ile traktör takip etti ve devri yapılan taşıtların yüzde 4.9’unu ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kayıtlı 12 milyon 303 bin 46 adet otomobilin Mayıs sonu itibariyle yüzde 38.1’ini LPG, yüzde 36’sını dizel, yüzde 25.2’ini benzin yakıtlı olarak belirlenirken, yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0.4 olarak belirlendi.

Veriler ayrıca Mayıs’ta trafiğe kaydı yapılan 55,727 adet otomobilin yüzde 16.7’sinin Renault, yüzde 11.3’ünün Volkswagen yüzde 8.5’inin Fiat, yüzde 6.0’sının Dacia, yüzde 5.9’unun Hyundai, yüzde 5.3’ünün Ford, yüzde 5.2’sinin Toyota, yüzde 4.7’sinin Honda, yüzde 4.4’ünün Peugeot, yüzde 4.4’ünün Mercedes-Benz olduğu ve yüzde 27.6’sının ise başka markalardan oluştuğu görüldü.

Trafiğe Ocak-Mayıs döneminde en fazla 1,501-1,600 motor silindir hacimli otomobillerın kayıt olduğunu ortaya koyan veriler, söz konusu dönemde trafiğe kaydı yapılan 276,948 otomobilin yüzde 42.8’inin 1,501-1,600, yüzde 27.5’inin 1,401-1,500, yüzde 12.9'unun 1300 ve altı, yüzde 11.7'sinin 1,301-1,400, yüzde 4,1'inin 1,601-2,000, yüzde 0.9’unun 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip olduğunu ortaya koydu.

Ocak-Mayıs döneminde trafiğe yüzde 56.8 ile en fazla beyaz otomobilin kaydolduğu belirtilirken, beyazı yüzde 20.9 ile gri, yüzde 7.6 ile siyah ve yüzde 5.3 ile kırmızı izlerken, yüzde 9.4’ün ise diğer renkler olduğu vurgulandı.

