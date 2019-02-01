Total’e “Yılın En İyi Projesi” ödülü

İstanbul, 1 Şubat () – Total, “İki Elin Enerjisi Güzel” Projesi ile İzmir’in EN’leri Ödülleri’nde “Yılın En İyi Projesi” ödülünü aldı.

İzmir’in köklü yayınlarından Karşıyaka Life Dergisi’nin, bu yıl 10’uncu kez düzenlediği İzmir’in EN’leri Ödülleri, 23 Ocak’ta İzmir La Vie Nouvelle’de düzenlenen törenle sahiplerine ulaştı.

Düzenlenen ödül töreninde, Aralık 2018’de başlattığı “İki Elin Enerjisi Güzel” projesi ile Total, “Yılın En İyi Projesi” ödülünü alırken ödül, marka adına Total Oil Türkiye A.Ş. Ege ve Akdeniz Bölge Müdürü Bahadır Pehlivaner’e takdim edildi.

Türkiye’nin önde gelen akaryakıt şirketlerinden Total Oil Türkiye, kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde akaryakıt sektöründe bir ilke imza atarak başlattığı “İki Elin Enerjisi Güzel” projesi kapsamda Total istasyonlarında işaret dilinde hizmet veriyor.

Türkiye’de yaklaşık 4 milyona yakın işitme engelli olduğu öngörülüyor. Türkiye çapında 500 istasyonuyla hizmet veren Total, 2019’da “İki Elin Enerjisi Güzel” projesiyle, tüm Türkiye’deki işitme engelli bireylere ulaşmayı ve gündelik hayatta hizmet alımında yaşadıkları olumsuzluklara çözüm oluşturmayı hedefliyor.

“Yılın En İyi Projesi” ödülü hakkında konuşan Total Oil Türkiye A.Ş. Satış Direktörü Göker Gürkaya, şu değerlendirmeleri yaptı:

“İzmir, stratejik olarak çok önem verdiğimiz ve büyüme hedeflerimizi yüksek tuttuğumuz bir şehrimiz. İzmir’de sadece istasyonlarımızda en iyi hizmeti sunmak için çalışmakla kalmıyor; aynı zamanda 10 yılı aşkın süredir şehrin tarihi ve kültürel mirası adına büyük önem taşıyan Smyrna Antik Kenti’ni destekliyoruz. 2018 itibariyle çocuklarımızı tarihle tanıştırmak üzere antik kentte atölye çalışmaları yapmaya başladık, bu yıl da bu projeye aynı heyecanla devam edeceğiz. Şimdi de hem tüm Türkiye hem güzel İzmir’de, İki Elin Enerjisi Güzel projesini hayata geçirmenin mutluluğu içindeyiz.” (Fotoğraflı)