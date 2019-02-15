Toplam ciro Aralık 2018’de yıllık yüzde 10.8 yükseldi  

İstanbul, 15 Şubat () - Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış ciro endeksi, 2018 yılı Aralık ayında yıllık yüzde 10.8 artarken, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam ciro endeksi de aylık bazda yüzde 1.3 azaldı.