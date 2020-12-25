TOKİ’den Büyük Fırsat! 395 TL Taksit İle Ev Sahibi Olabilirsiniz

TOKİ satışları ülkemizde birçok ilde meydana gelmesiyle beraber pek çok vatandaşımız tarafından da tercih edilmektedir. Her geçen gün artış gösteren TOKİ satışları ev sahibi olmak isteyen bireyler için kolay ödeme seçenekleri ile sunulmasının ardından ön plana çıkmaktadır. Korona virüs ile mücadele dönemi içerisinde uygun taksit ödemeleri ve vade oranları ile beraber vatandaşlarımızın yüzünü güldürmektedir.

TOKİ satışlarının gün yüzüne çıkmasının ardından uygun fiyatlar ile ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız için birbirinden farklı olanaklar sunulmaya başlanması ile beraber dikkatleri üzerine çekmektedir. Milyonlarca vatandaşımız için sunulan olanaklar ile beraber TOKİ ev sahibi olmak isteyen bireyler için büyük avantaj sağlamaktadır. Uygun fiyatlar ile sunulan ev fiyatları ve kolay ödeme seçenekleri ile beraber yalnızca aylık ödeme tutarı 395 TL olarak belirlenmiştir. Peki, TOKİ başvuruları nasıl yapılır? TOKİ başvuru şartları nelerdir? İşte konuya dair merak edilen tüm ayrıntılar…

TOKİ’DEN EV SAHİBİ OLABİLİRİSİNİZ!

TOKİ tarafından yapılan son dakika gelişmeler ile beraber on binlerce vatandaşımız ev sahibi olmak için araştırmalarını sürdürmeye devam etmektedir. Dar gelirli vatandaşlarımız için sunulan destek fırsatları ile beraber TOKİ ev olanağı sunmaya başlamasının ardından başvuru yapan bireyler için 395 TL aylık ödeme tutarları ile ev sahibi olmak kolaylaştırılmaktadır. Özellikle korona virüs ile mücadele dönemi içerisinde dikkatleri üzerine çekmesi gerekmektedir. TOKİ ev fırsatları ile beraber sunulan fırsatlar ile beraber pek çok vatandaşımız için birbirinden farklı olanaklar sunulmaya devam etmektedir.

TOKİ satışları için yapılan açıklamalar dahilinde pek çok vatandaşımız için birbirinden farklı olanaklar sunulmaya devam etmektedir. Korona virüs ile mücadele dönemi içerisinde ekonomik açıdan sıkıntı içerisinde olan ve kira ödemekte güçlük çeken vatandaşlarımız düşük tutarlar ile aylık ödemelerinizi gerçekleştirerek TOKİ ev sahibi olma olanağına sahip olabilirsiniz.

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI!

TOKİ resmi web adresi üzerinden TOKİ’den ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız için büyük olanaklar sunulmaya başlanmasının ardından başvuru şartları şu şekilde açıklanmıştır;