TOKİ Tarafından Satışa Çıkan İkamet Şartı Olmayan Konutlar!

Toplu Konut İdaresi tarafından satışa sunulan konutlar birçok vatandaşımızın dikkatini çekmekte. Konutlar ucuz olmasının yanı sıra aynı zaman kolay ödeme seçenekleriyle verilmekte.

Piyasa koşullarının çok altında alınabilen evlerde 180 aya kadar da vade sunulmakta. Bu yüzden vatandaşlarımız oldukça düşük taksitlere ev sahibi olabilmekte. Fakat TOKİ aracılığıyla ev almak güzel olsa da kolay değil.

TOKİ tarafından vatandaşlarımızdan birçok koşul talep edilmekte. Bunlardan en çok konuşulanı ise ikametgâh koşulu. Vatandaşlarımız ikametgâh koşulu olmadan da TOKİ aracılığı ile nasıl ev alabileceklerini merak ediyor. Bizde sizler için araştırdık.

TOKİ tarafından sunulan konutlar da kuralı ya da kurasız satım olabiliyor. Yine bazıları açık satış bazıları da ön koşulsuz olarak sunuluyor.

Kurum resmi sayfasından düzenli olarak yayımlanan duyurularda hangi şehirde hangi şekilde satış yapılacağı da belirtiliyor.

TOKİ tarafından uygulanan konut satışı ile birlikte alt gelir grubu vatandaşlarımız da kolayca konut sahibi olabiliyorlar.

TOKİ BAŞKANLIĞI'NIN UYGULADIĞI İKAMET ŞARTI

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı konutlarını ise her proje için değiştirebiliyor. Mesela alt gelir grubu için bazı projelerinde 1+1, 2+1 ya da 3+1 daireler sunabilirken basılarında ise sadece 2+1 daireler sunuyor.

Bazı projelerinde orta gelir sınıfından da başvuru kabul ederken ise bazılarında etmiyor. Bu tip ayrıntılar ise genellikle TOKİ resmi internet sitesinden ayrıntılı bir şekilde duyuruluyor.

Yine TOKİ tarafından satışa sunulan her proje ya da konutta da ikametgâh koşulu aranmıyor.

TOKİ resmi internet sayfasında da yer alan bilgiye göre ikamet koşulu olmadan da projelere başvuru yapılabilir. Fakat kuralı satışlar ya da sadece alt gelir grubu için yapılan projelerde ikamet koşulu aranmakta. Fakat açık satış usulü ile sunulan projeler de ikamet şartı her zaman aranmıyor. Bu yüzden vatandaşlarımız özellikle de açık satış durumlarında detayları sıkıca incelemeliler.

Eğer proje açık satış olarak yayımlanmış ise ikamet şartı gözetmeden de vatandaşlarımız başvurularını yapabilirler.