TOKİ Kurasız Mart Ayı Satışları Başladı! Kurasız Çekilişsiz Konut Fırsatı

Yayınladığı duyuru ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı mart ayı içerisinde de çekiliş ve kura şartı olmadan uygun fiyatlı konut satışları gerçekleştirmeyi sürdürdüklerini açıkladı. Bu hafta başlangıcından beri süren TOKİ satışları 6 farklı ilde yoğun bir şekilde devam ediyor!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı mart ayı içerisinde de uygun fiyatlı konutları vatandaşların beğenisine sunmayı sürdüreceklerini açıkladı! ülkenin her yerinde inşası devam eden projelerden konut satışı devam ediyor. Peki TOKİ hangi şehirlerde kaç adet konut satmayı planlıyor? Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın konut ilanlarına nereden ulaşılır? Uygun fiyatlı konut satın almak için nasıl başvuru yapılır hepsi haberimizde.

MART 2021 TOKİ UYGUN FİYATLI KONUT KAMPANYALARI

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı taraflarınca gerçekleştirilen uygun fiyatlı konut satışı kampanyalarını büyük çoğunlukla düşük gelir klasmanı için hazırlanan projeler arasından seçiyor. Bu kapsamda satışı yapılmakta olan daireler genel olarak 1 oda 1 salon ya da 2 oda 1 salon şeklinde dizayn edilmiş olan konutlar arasından seçiliyor. Vatandaşlar ise TOKİ tarafından gerçekleştirilen bu kampanya kapsamında 115 bin Türk Lirası gibi makul rakamlara ev sahibi olabilirken aylık ödemeleri gereken rakam ise 380 Türk Lirası gibi güncel konut kirası bedellerinin üçte biri civarında bir bedel kadar uygun.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tabii ki yalnızca alt gelir grubunda bulunan vatandaşlara odaklanmıyor. Aynı zamanda orta gelirli vatandaşlar için de ağırlıklı olarak üç oda bir salon şeklinde dizayn edilmiş konut projelerini uygun fiyatlı bir şekilde satışa sunmaktalar. Orta gelir grubunu hedef alan bu projelerin bedelleri evin oda sayısı ve büyüklüğüne bağlı olarak değişkenlik göstermekte olup 1000 TL civarında taksitler ile ev sahibi olma imkânı sunuluyor.

HANGİ ŞEHİRDE KAÇ KONUT SATILACAK?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından satışa sunulan uygun fiyatlı projelerin bulunduğu iller ve konut sayıları ise şu şekilde;

Balıkesir ili Manyas'ta bulunan Toplu Konut İdaresi Konut Projesinin satışa hazır 311 adet dairesi vatandaşlar için çok yakında sunulacak.

Çorum ili Dodurga'da bulunan Toplu Konut İdaresi Konut Projesinin satışa hazır 111 adet dairesinin satışları ise güncel olarak devam ediyor.

Kırıkkale merkezde bulunan Toplu Konut İdaresi Konut Projesinin satışa hazır 455 adet dairesi TOKİ ana sayfasından doğrudan satışta.

Osmaniye ili Bahçe'de bulunan Toplu Konut İdaresi Konut Projesinin satışa hazır 17 adet dairesi bulunmakta. Satışlar ise 17 Mart’ta başlayacak.

Uşak ili Karahallı'da bulunan Toplu Konut İdaresi Konut Projesinin satışa hazır 20 adet dairesi bulunmakta. Satışlar ise 17 Mart’ta başlayacak.