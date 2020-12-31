TOKİ 2021 Satışları Başladı!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından satışa sunulan, 2020 yılı sonunda ve 2021 yılı başında gerçekleşmesi planlanan konut satışları için başvuru süreci sürüyor. Peki Toplu Konut İdaresi'nin satışa sunduğu bu indirimli konut fırsatından faydalanmak isteyen vatandaşların başvuru aşamasında neler yapması gerekmekte? Bu indirimli konutlara sahip olmak isteyenler ne zaman ve nereye başvuru yapabilirler? İndirimli konutlara sahip olmak isteyenlerin karşılaması gereken ön koşullar nelerdir? İşte Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın düzenlediği ucuz konut kampanyasına ilişkin tüm detaylar.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın inşa ettiği konutların satışları hız kesmeden sürüyor. TOKİ 2020 yılının bitişi için açık ihale usulü ile konut satışı yapacağını belirtmişti. Konuya ilişkin başvurular için son tarih ise bu hafta bitiminde. İndirimli fiyata konut sahibi olmak isteyen vatandaşların hızlı davranmaları yararlarına olacaktır. 2021 yılına ilişkin yılbaşı sürprizi niteliğinde de ucuz konut satışları gerçekleştireceğini duyuran Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, konuya ilişkin duyuruda başvurular için de kılavuz niteliğinde bir açıklama yapmayı unutmadı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 2020 Sonu ve 2021 Başı Açık Ev Satışı Kampanyaları

TOKİ Başkanlığı tarafından yapılan konut satışları usul olarak farklılık göstermekte. Bu satışlar kura ile şans faktörü dahil edilerek ya da kura çekilmeden vatandaşın alımına sunulabiliyor. 2020 sonunda yapılacak olan konut satışları için belirlenen satış usulü ise kura çekilmeksizin açık satış şeklinde. Bu şekilde satışı yapılacak konutlar ülkenin 4 farklı şehrinde bulunmakta. Kurum bu açıklamalar ile birlikte aynı zamanda olası ödeme planlarını ve başvuruların 2020 yılının son gününde sona ereceğini de duyurdu. 31 Aralık Perşembe günü bitimine kadar başvuruda bulunan vatandaşlar belirtilen uygun fiyatlar ve cazip ödeme planları ile ev satın alma şansına sahip olacaklar.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın düzenlediği bu konut satışlarının popüler olması ve talep görmesinin nedeni ise bariz bir şekilde cazip ödeme planları. Kurum vatandaşlardan düşük miktarda peşin ödeme talep etmenin yanında ayrıca yüksek sayıda taksite ve uzun yıllara yayılabilen ödeme planları ile de ilgi çekiyor. TOKİ tarafından an itibariyle satışta olan konutlara sahip olmak isteyen vatandaşlar yüzde 10 ila yüzde 25 arası değişen düşük oranlarda peşinat ödemesi yaparak konut satın alabiliyorlar. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı düzenlediği konut satışı kampanyası dahilinde vatandaşlara 120 ay ile 240 ay arası vade seçeneği sunuyor. Yapılan satışların çoğu ise 180 ay vadeli şekilde gerçekleşiyor.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Yapılan Ucuz Konut Satışlardan Kimler Faydalanabilir?

TOKİ projeleri dahilinde açık konut alınabilmesi için gereken koşullar bu şekilde:

Başvuran kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

Satın alınmak istenen konutun bulunduğu il veya ilçe sınırları içerisinde en az 1 senedir ikamet etmekte olması,

Daha önce Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan konut satışlarından ev satın almamış olması ve TOKİ’den kredi kullanmamış olması,

Kendisi, eşi veya velisi konumunda bulunduğu çocuklarına ait herhangi bir kat irtifaklı veya mülkiyetli yapıda şahsına ait bir bölüme veya müstakil, ikamet edilebilir sınıfta bir konuta sahip olmaması,

Başvurduğu tarihte 25 yaşını doldurmuş durumda olması,

Evdeki kişilerin gelirinin net 5.500 Türk lirasının üzerinde olmaması,

Hane başına, kişinin kendisi, eşi ve var ise çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılmış olması belirtilen kampanyadan faydalanılabilmesi ve ucuz konut sahibi olma şansına sahip olunabilmesi için gerekmektedir.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Konut Satışlarına Nasıl Başvurulur?

TOKİ tarafından satışa sunulan konutları satın almak isteyen müşteriler bankalarına müracaat etmeliler. Başvuru talepleri bankalar üzerinden alınmaktadır. Yapılması planlanan tüm konutların satışına ilişkin Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ayrı ayrı duyuru yapmaktadır. Konut satışlarına ilişkin başvurular ise kamu bankaları olan Ziraat Bankası ve Halk Bankası şubeleri aracılığı ile yapılabilmektedir.