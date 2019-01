TOBB/Çiğdemli: E-ticarette 2. elciler, organikçiler, online eğitimciler yükselecek

İstanbul, 28 Ocak () - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) E-ticaret Meclisi Üyesi Cenk Çiğdemli’ye göre, ikinci elciler, market ve gıdacılar, organikçiler ve online eğitimciler bu yıl yükselişe geçecek.

E-ticaret sektöründe 2019 yılında yükselişe geçmesi öngörülen beş kategoriyi açıklayan Çiğdemli, moda ve tesettür kategorisinin ise yükselişinin, e-ihracat sayesinde olacağını belirtti.

Çiğdemli’nin açıkladığı beş kategori şöyle:

Paylaşım ekonomisinin son yıllarda tüm dünyada hızlı yükselişi, ulaşımdan konaklamaya pek çok sektörü dönüştürdüğü gibi, e-ticaret sektörünü de etkiledi. Sektörde ikinci el satışı yapan site ve pazaryerlerinin sayısı arttı, artmaya da devam ediyor. İkinci el sadece giyimi değil, ev eşyasından elektroniğe kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. 2019’da e-ticaretin yükselişe geçen dikeylerinden biri, ikinci el ürün satışı gerçekleştirilen siteler olacak. Z kuşağının para kazanmaya ve harcamaya başlamasıyla beraber, internetten yemek ve gıda siparişi oranları da hızla yükselişe geçmeye başladı. Dijitale doğanlar olarak adlandırılan yeni neslin, her şeye mobil üzerinden hızla erişebilme alışkanlığı, gıda ve yeme-içme sektörünü de kökten değiştiriyor. İşini internete taşıyan restaurant ve marketler beklenenin de ötesinde iş hacmi yakalayabiliyor. Gıdada sadece restaurant ve marketler için değil, sağlıklı öğünler, fonksiyonel gıdalar ve yöresel gurme lezzetler satan siteler için de 2019 yükseliş yılı olacak. İklim değişimi, GDO ve kimyasallardan kaynaklandığı iddia edilen bazı kanser türlerindeki artış, yeni kuşak bir çevreci hareketi de beraberinde getirdi. Pek çok kişi hem kendi sağlığı hem de çevrenin korunması adına artık doğal ve organik ürünlere yöneliyor. Gıda, kozmetik, kişisel bakım ve deterjan ürünlerinde organik etiketi arayanların sayısı ciddi oranlarda. Hatta tekstilde bile organik pamuktan üretilmiş ürünler ön plana çıkmaya başladı. Bu hassasiyet şimdilik sadece bebek giyiminde dikkat çekiyor ama kısa süre içinde ana akım modayı da etkisi altına alacak gibi görünüyor. Rahatlıkla 2019 organik ürünlerin yılı olacak diyebiliriz. Mobilin yükselişi eğitim anlayışını da değiştiriyor. Online kurslar ve online eğitimler, her yaş gurubu için büyük bir kolaylık olarak hayatımıza girmiş bulunuyor. Hem şirket içi eğitimi, hem okul eğitimi, hem de kendini geliştirmek isteyenler için hazırlanan çeşitli kurs paketlerine artık internet üzerinden dahil olabiliyoruz. Hatta bizim de internetten canlı yayınlanan e-ticaret eğitimi webinar’larımız var. 2019 online eğitimin daha da yaygınlaşacağı ve çeşitleneceği bir yıl olacak bana göre. Mesela bir ressamın hazırladığı videolu resim eğitimlerini, internet üzerinden satmaya başlaması gibi farklı kombinasyonlarda iş modelleriyle karşılaşacağız. Moda, tekstil, ayakkabı, çanta ve tesettür giyime yönelik e-ticaret siteleri her daim yükselişte, 2019 yılında da yükselişini sürdürmeye devam edecek. Özellikle e-ihracata yönelen tekstilciler bu yıl ciddi bir ivme yakalayabilir. 2019 yılının ana gündem maddelerinden biri olan e-ihracat, tekstilin önünü açarak yeni girişimcilerin ortaya çıkmasını hızlandıracaktır. (Fotoğraflı)