TMSF: Dumankaya ve FiYapı mağdurlarını sevindirecek imzalar atıldı

Mahmut Can Emir / 21 Haziran () - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ve yabancı yatırımcılar EURABAU GmbH, CPB Project Development GmbH, Dress&Dommer ve Flagman Capital, FiYapı ve Dumankaya projelerinin tamamlanmasına ilişkin anlaşmayı imzaladı.

TMSF açıklamasında, "Tamamlanacak projelerde oluşacak satılabilir daireler yine EURABAU GmbH, CPB Project Development GmbH tarafından yurt dışından ağırlıklı olarak pazarlanacaktır. Satışlardan sağlanan gelirler ülkemize sermaye girişi sağlamış olacaktır. Bu iş birliğinin ülkemize taraflara ve uzun süredir beklemekte olan mağdurlara hayırlı olmasını temenni ederiz." (Fotoğraflı)