TMO fiyat dengelemek için üreticiden nohut alacak

İstanbul, 27 Haziran () - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, nohut alımlarıyla ilgili olarak, piyasa fiyatlarındaki düşüşün üreticiyi mağdur etmemesi için Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) nohut alımı yapması kararı alındığını duyurdu.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba konu ile ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:

“Ülkemiz bakliyat üretiminde önemli bir yeri olan nohut üretiminin bu sene geçen seneye oranla yüzde 17 artarak 550 bin ton olacağı tahmin ediliyor.

“Üretimdeki artıştan kaynaklı ortaya çıkacak piyasa fiyatlarındaki düşüşün üreticilerimizi mağdur etmemesi için Hükümet olarak TMO’nun nohut alımı yapmasına karar verdik.

“Piyasa düzenleyici kurumumuz olan Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü bu kapsamda 2 Temmuz 2018 Pazartesi gününden itibaren nohut alımına başlayacak.

“2018 yılı için nohut alım fiyatını ton başına 3,250 lira olarak belirledik. Alım fiyatına ilaveten ton başına prim, mazot, gübre ve sertifikalı tohum desteği olarak verilen toplam 792 lira ile birlikte nohut üreticimizin eline ton başına 4,040 lira geçecek.

“Üreticilerimiz, Çifti Kayıt Sisteminde kayıtlı olan tüm ürününü Toprak Mahsulleri Ofisi’ne satabilecekler. Ürün bedelleri 10 gün içerisinde üretici hesaplarına aktarılacak.

“Üreticilerimiz, her zaman Hükümetimizin ve Bakanlığımızın baş tacı olmuştur. Bugüne kadar üreticilerimize sağladığımız destekleri, önümüzdeki yeni dönemde geliştirerek ve artırarak vermeye devam edeceğiz."