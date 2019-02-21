TKYD / Pandır: Şirketler gelecekte var olabilmek için değer yaratmak zorunda

İstanbul, 21 Şubat () - Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Pandır, sıra dışı bir değişim ve dönüşüm döneminden geçildiğini belirterek, "Şirketler gelecekte var olabilmek için değer yaratmak zorundalar" uyarısı yaptı.

TKYD Kurumsal Yönetim Zirvesi’nin 12’ncisi, “Kurumsal Yönetim İçin: Değişim – Denge – Değer” ana temasıyla, İstanbul Sabancı Center’da düzenlendi.

Zirvenin açılış konuşmasını yapan TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Pandır, “Sıra dışı bir değişim ve dönüşüm dönemindeyiz. Şirketler bu değişim ve dönüşüme ayak uydurmak ve bu adaptasyonu geleceğe aktarmak için, kendilerine has özelliklerle dengelemek zorundalar” dedi.

Değişip dönüşürken şirketlerin geç kalma lükslerinin olmadığının altını da çizen Pandır, “Çeviklik her zamankinden daha önemli. Bu hızlı değişim dönemi, dengeyi kaybetmeden yönetme becerisini zorunlu kılarken, şirketler gelecekte var olabilmek için değer yaratmalılar” diye konuştu.

Konuşmasında “Dünyayı eskiden gördüğümüz pencereden seyretme ısrarcılığından kurtulmalı ve başka bakış açıları edinebilmeliyiz ki riski de fırsatları da artan geleceğin dünyasında var olabilelim” diyen Pandır, değişim süreçlerinde şirketlerin entegre düşünmesi, esnek ve dayanıklı olması, yeniliklere açık olmasının hayati olduğunu vurguladı.

Sürdürülebilir bir büyüme için yönetim yapılarını çok daha öngörülü, daha vizyoner, daha dayanıklı ve daha esnek kılabilmenin yönetim kurullarının inisiyatifinde olduğunu kaydeden TKYD Başkanı Pandır, şöyle konuştu:

“Bu da yönetim kurullarında çeşitliliğin önemini ortaya çıkarıyor. Sadece pay sahiplerinden, şirket yöneticilerinden veya aynı sektörden gelen kişilerden oluşan ve yıllarca değişmeyen yönetim kurullarının bu bozucu ‘disruptive’(yıkıcı) teknolojik gelişmeleri ve bunlara bağlı riskleri önceden görmesi ve bu hızlı değişime ayak uydurması genelde zor oluyor. Değişik sektörlerden gelen ve belirli süre ile görev yapan bağımsız yönetim kurulu üyelerinin, yönetim kurullarına farklı fikir ve görüş ile bir dinamizm kattığını ve risklerin önceden teşhisi ve şirkete bu hızla değişen ortamda stratejik yol haritası çizmek için önemli bir işlevi olduğu görülüyor. Nitekim, bu faydayı gören halka açık olmayan aile şirketlerinde kanunen zorunlu olmadığı halde bağımsız üye istihdamının arttığını gözlemliyoruz.”

Bu yıl üç bölüm halinde gerçekleştirilen zirvenin “Değişim” temalı ilk oturumu, “Kurumsal Yönetimde Ezber Bozan Uygulamalar” başlığıyla gerçekleştirildi.

Oturumda, Boğaziçi Üniversitesi Kurumsal Yönetim Araştırma Merkezi Direktörü Prof. Dr. Vedat Akgiray ve OECD Kurumsal Yönetim ve Kurumsal Finans Bölüm Başkanı Mats Isaksson, küresel trendler; dijitalleşme ve yapay zekanın kurumsal şirketlere etkileri; şeffaflıkta dijitalleşmenin önemi ve bağımsız yönetim kurulu üyeliği konusunda dünyada yaşanan gelişmeleri ele aldı.

“Denge” oturumunda ise “Yönetimde Yeni Paradigmalar-Kurumsal Çeviklik” konusu masaya yatırıldı. Oturumda Garanti Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Sezgin ve Koton Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz, risk alma iştahı ve kurumsal yönetim ilişkisi; değişim ve iş yapış şekillerini dengelemek; aile şirketlerinde jenerasyon farkları ve yaratıcılık konularını tartıştı.

Ekonomist Şant Manukyan ve Ekonomist Serhat Gürleyen’in “Ekonomi Konuşmaları”nın ardından ise zirvenin üçüncü ve “Değer: Kurumsal Yönetim ile Değer Yaratmak” temalı son oturumu gerçekleştirildi.

Oturum kapsamında Zorlu Enerji ve Vestel Yönetim Kurulu Üyesi Ayşegül İldeniz, RepMan İtibar Araştırmaları Merkezi Kurucusu ve Danışma Kurulu Üyesi Salim Kadıbeşegil ile Merkezi Kayıt Kuruluşu Direktörleri Özgür Bülbül ve Özgür Uysal, yönetim kurullarında karar alma mekanizmalarında yaratıcılık; değer yaratılırken itibarın yönetilmesi; entegre düşünme ve finansal olmayan değer; yeni nesil şirketlerde kurumsal yönetim ile değer yaratmak konularını ele aldı. (Fotoğraflı)