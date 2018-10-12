TİM ve TEB Türkiye’nin en iyi girişimcilerini İstanbul’da buluşturdu

Elif Varan / İstanbul, 12 Ekim () - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Türk Ekonomi Bankası (TEB) ortaklığında gerçekleşen törende Türkiye’nin girişimcilik, teknoloji ve ihracat alanlarında gelişimine katkı vermek amacıyla hayata geçirilen TİM-TEB Girişim Evleri’nden 10 başarılı girişimci ödüllendirildi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, başta kadın girişimciler olmak üzere girişimciliğe çok önem verdiğini belirtti ve şöyle devam etti:

“Türkiye’nin 21. Yüzyılda müreffeh geleceğini, Türkiye’nin girişimcilik kapasitesiyle doğrudan bağlantılı olduğunu düşünüyorum.

“Girişimcilik bir ekonominin yüklemidir. Yüklem olmadan cümle kuramazsınız. Yeni ürünler, yeni iş yapma teknikler ve yenilikçi fikirler girişicilerin eseridir.

“Girişimci zihinler bir ülkenin zenginleridir. Bu girişimci fikirleri harekete geçirecek tüm yaratıcı fikirleri desteklemeli, yüreklendirmeli ve girişimci zihinler için gerekli ekosistemi yaratmak için her türlü çabayı birlikte göstermeliyiz.

“Bu nedenle TİM ve TEB’in hayata geçirdiği ve bugün 10 ilimizde faaliyet gösteren Girişim Evleri’ni Bakanlık olarak çok önemsiyor ve destekliyoruz.”

TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici ise “Girişimciliğin önümüzdeki dönemde en önemli kelimelerden biri olacağını düşünüyorum. Türkiye’yi bulunduğu yerden daha da ileriye taşıyacak olan girişimcilik ruhu ve anlayışıdır. Bugün Türkiye ürettiği askeri ve tıp teknolojileriyle, girişimcileriyle ve ihracatçılarıyla dünyada önemli bir konumdadır. Bizim girişimcilik ruhumuzu koruyarak ve girişimciliği destekleyerek bu ekosistemi daha ileri taşımamız lazım. TİM ile yaptığımız işbirliği ile Türkiye’de girişimciliği doğudan batıya, kuzeyden güneye çok sayıda ilde girişim evi açarak ve girişimcileri bir araya getirerek geliştirmeye çalışıyoruz. Ekosistemi geliştirmek bizim için çok önemli. Biz bu anlamda Türkiye’deki girişimcilik ekosisteminin en büyük bankasıyız. Girişimcilik zordur, sabır gerektirir. Sabır gerektirdiği kadar da destek gerektirir. Biz TİM ile işbirliğimizle girişimcilere bu desteği vermek için çalışmalarımızı artırarak sürdürmekteyiz. Çünkü ülkemizin daha da ileriye gitmesi, daha rekabetçi olması girişimcilerle mümkündür‘’ dedi.

Gecede Türkiye’nin en başarılı 10 girişimcisi, ödüllerini Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TİM Başkanı İsmail Gülle ve TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici’den aldılar.

İlham veren girişimciler ödülü Yazar Ayşe Arman ve Türkiye Oyun Geliştiriciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erkin’e verilirken, Türkiye’nin girişimcilik ekosistemine yaptıkları katkılardan dolayı İTÜ ve ODTÜ’ye özel ödül takdim edildi. İTÜ’nün ödülünü İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, ODTÜ’nün ödülünü ise ODTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil aldı.

Ödül alan girişimciler:

En hızlı büyüyen girişim/ Delphisonic: Demiryolu, rüzgar türbini, denizcilik, havacılık, petrol ve endüstriyel üretim sistemleri için yapay zeka ve bulut tabanlı arıza erken uyarı yazılım çözümleri geliştirdi. İlk ihracatını İsviçre Demir Yolları'na yaparak, 10 milyon dolar değerlemeyle globale açılma yolunda ilk yatırımını aldı. En Yüksek İhracata Ulaşan Girişim/ Rem People: REM People; sahadan ve satış noktalarından (POS) veri toplanması, toplanan verilerin analiz edilmesi ve bu verilerin firmaların ihtiyaçlarına yönelik özel olarak tasarlanmış raporlama ara yüzleri aracılığı ile sunulması aşamalarının tamamında en yenilikçi teknolojilerden faydalanmaktadır. En Fazla Ülkeye İhracat Yapan Girişim/ Miops: MIOPS, fotoğrafçılık ve video sektöründeki kullanıcıların hayatını kolaylaştırmayı hedefleyen bir Türk Ar-Ge markasıdır. En fazla yatırım alan girişim/ Segmentify: Perakendecilerin her online ziyaretçiye benzersiz bir alışveriş deneyimi sunmalarını sağlayan e-ticaret kişiselleştirme platformu Segmentify, yurtiçi ve yurtdışında şubeleşmeye devam ederken Forbes Dergisi tarafından Makine Öğrenmesi yapan en iyi 25 girişimciden biri oldu. En Motive Edici Başarı Hikayesi/ Dermis Pharma: TİM TEB Girişim Evi’nin 10 ile yayılmış yapısı içinde İstanbul dışında oluşmuş başarı hikayelerinden birisi olan Dermis Pharma firması kronik açık yaraların hızlı ve etkili tedavisini sağlayan ve derinin doğal bileşenlerinden oluşan bir ‘Dermalix’ yara örtüsü geliştirmiştir. Ocak 2019’da seri üretime başlıyor. Uçtan Uca Girişimcimiz/ Indisera:. TİM-TEB Girişim Evi’nin fikir aşamasındaki programları ile girişimciliğe başlayan İndisera firması bugün ticarileşmiş bir start up haline gelmiştir. Ajanslar ile küçük ve orta ölçekli firmalara yönelik olarak tasarlanan SEO ve içerik pazarlama platformu Indisera; arama motorları bazında yaptığı optimizasyonları yapay zeka ile güçlendirmeyi hedeflemektedir. Anka Kuşları-Küllerinden Doğanlar/Scotty: Daha önceki girişimcilik deneyimlerinde başarıya ulaşamamış girişimcilerin başarıya ulaşmak için sürekli mücadele etmesini vurgulayan grupta Scotty ödül almıştır. Motosiklet sürücüleri ile İstanbul’un trafik derdini çözmeyi ve hızlı bir ulaşım seçeneği sunmayı amaçlayan Scotty; yemek siparişi sektörüne de girdi. Firma, tohum yatırım öncesinde 75 bin dolar, tohum yatırım turunda ise 500 bin dolar yatırım aldı. İlk Göz Ağrısı/ Gastroclub: Türkiye’nin en seçkin restoran ağını sisteminde taşıyan ve üyelerine bu doğrultuda ağındaki üye iş yerleri üzerinden indirim sağlayan girişim Gastroclub; 5 yılda 30 bin üyesine 700 restoranda 12 milyon liraya varan indirim sağlamıştır. Çevreye En Duyarlı Girişim/ Reengen: Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Hindistan, İspanya gibi ülkeler başta olmak üzere 3 binin üzerinde tesis, Reengen’in 360˚ dijital enerji yönetimi sunarak önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlamalarına aracılık eden Enerji IoT platformunu kullanıyor. En Başarılı Kadın Girişimci/ Artge: Firma, yüz-örüntü-imge tanıma, ileri görüntü ve sinyal işleme gibi konularda yüzde 100 yerli çözümler üreten “FaceCapt Yüz Tanıma Sistemi” ile Türkiye’deki önde gelen savunma sanayii ve bankacılık sektörü firmalarında büyük hacimli işlere imza attı. (Fotoğraflı)