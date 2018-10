TİM Başkanı Gülle, İzmir'de ihracatçılarla buluştu

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, ()- İZMİR'de Ege İhracatçı Birlikleri'nin (EİB) Yönetim Kurulları Ortak Toplantısı'na konuk olan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, her bir ihracatçının ülkeye katkıları açısından çok değerli olduğunu belirterek, "İhracatçının finansmana ulaşmada önceliği olmalı. Arka arkaya yapılandırmalar gelecek. Bugün basit bir tedaviyle halledilecek sorunu yarın ağır bir ameliyat gerekmeden çözmeliyiz" dedi.

EİB Yönetim Kurulları Ortak Toplantısı, TİM Meclisi Başkanı İsmail Gülle'nin katılımıyla gerçekleştirildi. TİM'deki görevine seçildikten sonra ilk kez İzmir'de EİB Yönetim Kurulları ile bir araya gelen İsmail Gülle, EİB'in Türkiye'nin üzerinde bir ihracat performansı gösterdiğini belirtti. Gülle, Türkiye'de yapılan en değerli işin ihracat olduğunu belirterek, "İyi ki ihracat yapıyoruz. Çünkü ihracat Türkiye'ye yapılan en büyük hizmettir. Sığ bir rekabetin içinde iç piyasaya da çalışabilirdik. Ama biz dünyayla rekabet ediyoruz" dedi.

TİM'i sadece bir onay makamı olmaktan çıkarmak istediklerini de anlatan Gülle, ülkenin geleceği ve vizyonu için hizmet üreten bir misyona kavuşturmayı amaçladıklarını anlattı. Eylül ayında ihracat rakamlarındaki yüzde 22.5 artışın büyük bir coşkuyla karşılandığını söyleyen İsmail Gülle, şöyle konuştu:

"Ülkenin içinde bulunduğu darboğazdan ihracat sayesinde geçeceğiz. İhracatçıların sorunlarını biliyoruz ve çözmeye çalışıyoruz. Kamu kurumları, ihracatçının sorunuyla yakından ilgileniyor. Çelikte yüzde 83, hububatta yüzde 61, kuru meyvede yüzde 61'lik ihracat artışını göz önünde bulundurmalıyız. İstersek bunları başarabiliyoruz. İhracat yapılan ilk 20 ülkenin 18'inde EİB'nin artışı var. Hindistan'a yapılan ihracattaki artış yüzde 181. Hindistan gibi rekabette zorlandığımız bölgeye yapılan ihracat başarısını tebrik ediyorum."

YENİ PAZAR ARAYIŞLARI

Yeni ekonomik programın ana merkezinde ihracat olduğunu söyleyen İsmail Gülle, Türkiye'nin büyümesinin ihracata bağlı olduğunu vurguladı. İhracatçıların yeni projeler ve yeni fikirler üretmelerini isteyen Gülle, yeni pazarlara gidilmesi gerektiğini belirterek, "EİB'in pazarlarına baktığımızda; hazır giyim ihracatında İspanya, Almanya ve İngiltere'de büyük yoğunluk olduğunu görüyoruz. Oysa Fransa ve Japonya gibi ülkelere de ihracat artmalı. Hububat, bakliyat ve yağlı tohumlarda Hindistan, Almanya ve Cezayir'e büyük miktarda ihracat yapılmış. Biz ihracatımızı yeni hedef pazar olarak Çin, Japonya, Meksika'ya yoğunlaştırarak başarımızı büyütebiliriz. Kuru meyve ve sebzede ise ağırlıklı pazar AB ülkeleri, ABD, Japonya ve Kanada olmuştur. Hindistan ve Brezilya için ayrıca çalışmalıyız. Su ürünlerinde de ana pazarımız Irak, ABD, Çin, Hindistan, Belçika olmakla birlikte bu alanı daha da genişletebiliriz" diye konuştu. Deri ihracatında da yüzde 15'lik artış olduğunu anlatan Gülle, yaş meyve ve sebze ihracatında rekor bir yükselişle Rusya'ya yüzde 278'lik bir başarı gösterildiğini ifade etti.

İHRACATÇININ FİNANSMAN BEKLENTİSİ

İhracata kadın elinin de değdiğini anlatan Gülle, Kadın Konseyi ile birlikte kadınların başarılarının birçok kadın girişimciye örnek olacağını söyledi. 55 üyeli Kadın Konseyi'nin 5 bin 200 kadın girişimciyi temsil edecek çalışmalar yaptığını söyleyen Gülle, ihracatçıların sorunlarına çözüm üretmek için Bankalar Birliği'ni TİM'de ağırladıkladıklarını belirterek, "Teminat mektupları, krediye ulaşmakta ihracatçı için en önemli argümanlardan birisidir. Tüm çabalarımıza karşın ihracatçının finansman beklentisi azalmış değil. Büyük firmaların Eximbank'tan yoğun talepleri var. Diğer bankaların da nerdeyse yüzde 40'lara yakın maliyetlerle kredi kullandırdığını görüyoruz. Bu süreci mümkün olduğu kadar az hasarla atlatmak istiyoruz. Bizim için her ihracatçı değerli. İhracatçının finansmana ulaşmada önceliği olmalı. Arka arkaya yapılandırmalar gelecek. Bugün basit bir tedaviyle halledilecek sorunu yarın ağır bir ameliyat gerekmeden çözmeliyiz" diye konuştu. İhracatçılarla birlikte iyi işler yapmak istediklerini kaydeden Gülle, projeler için işbirliği içinde olmak istediklerini ifade etti.

'İHRACATIN ÖNÜNE TAŞ KOYMAMAK LAZIM'

Toplantının açılışında konuşan EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Ağustos ayından bugüne kadar yapılan faaliyetlerle ilgili bilgi verdi. Eylül ayında açıklanan Yeni Ekonomik Program ile ilgili bir değerlendirme yapan Eskinazi, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sözünü hatırlatarak, "Türkiye'nin yeni bir başarı hikayesine ihtiyacı var" dedi. Başarının nitelikli üretim ve katma değerli ihracattan geçtiğini ifade eden Jak Eskinazi, 100 günlük programda yer alan 400 projenin başarılı bir şekilde gerçekleşmesini diledi. ABD ile yaşanan krizin sona ermesi ile birlikte Türkiye'de döviz kuru ve enflasyon ile ilgili rakamların normalleşeceğini umduğunu dile getiren Eskinazi, şöyle konuştu:

"32 sayılı karara ilişkin tebliğde bir değişiklik oldu biliyorsunuz. Aslında bütün yapılan 10 Şubat 2008'in evveline dönmemiz oldu. Türk ekonomisinin içinde bulunduğu kaotik ortamdan kurtulmasının yolu ihracatı arttırmaktan geçiyor. Bu süreçte ihracatın önüne taş koymamak lazım. Türkiye'nin son yıllardaki ekonomik politikaları sonrasında ihracatımız ithalata bağımlı hale geldi. İthalatı döviz ile yapacağımıza göre dövize ihtiyacımız var. Şu anda ihracatçı krediye ulaşmada da çok zorluk çekiyor. Eximbank hariç kredi alamıyoruz. Bu son yaşanan olaylar sonrasında bankaların mali durumları ortada. İhracatçı istediği döviz kredisine ulaşamıyor. Ulaşamayınca zaten sıkıntı çekiyor."

EİB'DEN KURUMLARLA İŞBİRLİĞİ

Enflasyon rakamları hakkında bilgi veren Eskinazi, ÜFE'de yüzde 46, TÜFE'de ise yüzde 24'ün geçildiğini belirterek ekonomik politikaların bir sonucu olarak bazı gelişmelerin yaşandığını ifade etti. Türkiye'nin bacaları tüten, katma değer üreten, istihdam sağlayan, ihracat yapan fabrikalara ihtiyacı olduğunu belirten Jak Eskinazi, "Şirketleri dış ticarete hazırlamak ve üretimlerinin en az yüzde 50'sini ihraç edebilir hale getirebilmek adına Batı Anadolu Sanayici İş Adamları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) ile birlikte İhracat Akademisi Eğitim Programı'nı bugün itibariyle hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda, konusunda uzman eğitmenler, dış ticarete ilişkin tüm konularda şirket yetkililerimize deneyimlerini aktaracak. Benzer işbirliğini de önümüzdeki dönemde Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi ile birlikte hayata geçirmeyi planlıyoruz. Maden Birliğimizin 'Doğaltaş sektöründe ihracat koçluğu ve işbirliği kümesi' UR-GE projesi Bakanlık onayını aldı, önümüzdeki dönemde bu projenin uygulamasına geçecekler. Deri ve deri Mamulleri Birliğimiz de ayakkabı ve saraciye sektörüne yönelik UR-GE projesi için çalışmalarına başladı. Kuru Meyve Birliğimizin UR-GE projesinde firma ziyaretleri yapılıp ihtiyaç analizi tamamlandı, önümüzdeki dönemde projenin rotası oluşturulacak. Yaş Meyve Birliğimizin UR-GE'si son 6 ayına girdi, onlar da aralık ayında Güney Afrika'ya bir heyet gerçekleştirecek" diye konuştu.

Konuşmasında TİM'in ticaret heyeti, kadro cetveli, personele yapılacak performans ödemesi ve etkinliklere üniversite hocalarının götürülmesine olur vermek yerine ihracatın arttırılmasına yönelik yol haritaları belirlemek üzere çalışmasını isteyen Eskinazi, "Daha yeni ödül aldığını duyduğumuz SAP programı; birliklerimiz işleyişine uymamakta, bize gereken esnekliği ve çabukluğu sağlayamamaktadır. Bizleri, manuel sistemi aratır hale getirmiştir. Bu konuda yol alabilmek için her birliğin sorunlarına anında çözüm geliştirebilecek ayrı ayrı SAP uzmanları tahsis edilmeli; bu uzmanlar 7/24 ulaşılabilir olmalıdır" dedi.

Toplantıda daha sonra söz alan ekonomist Dr. Can Fuat Gürlesel ise güncel ekonomik gelişmelerle ilgili sunum yaptı.

