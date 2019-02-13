Ticari işletmelerin süt üretimi Aralık’ta yüzde 5.3 düştü

İstanbul, 13 Şubat () – Ticari süt işletmelerinin toplam içme sütü üretimi, Aralık ayında yüzde 5.3 düşüşle 140 bin 734 in tona geriledi, toplanan inek sütü miktarı yüzde 0.8 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan “Süt ve Süt Ürünleri Üretimi, Aralık 2018” verilerine göre;

“Aralık ayında ticari süt işletmeleri tarafından içme sütü üretimi 140 bin 734 ton oldu ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11.3 düştü.

“İnek peyniri üretimi 58 bin 43 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.6 arttı. Koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri ise bin 793 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 120.7 arttı.

“Yoğurt üretimi 89 bin 377 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4.5 azaldı. Ayran üretimi ise 53 bin 631 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.3 azaldı.

“Aralık ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3.4, protein oranı ise ortalama yüzde 3.1 oldu.

“Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1.5 azaldı. Takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.3 azaldı.” (Grafik)