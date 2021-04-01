Ticaret Bakanı Pekcan: Mart Ayında En Yüksek Aylık İhracat Rakamına Ulaşıldı

Ticaret Bakanı Pekcan, bu yıl mart ayında yapılan ihracatın 2020 yılının mart ayına göre %42,2 artış ile 18 milyar 985 milyon dolara ulaştığını açıkladı. Pekcan bu rakam için, ‘’ Tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamı’’ açıklamasını yaptı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye ihracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle ile Ticaret Bakanlığı'nda düzenlemiş olduğu basın toplantısında, mart ayına ilişkin ticaret verilerini açıkladılar.

Ticaret bakanı, 2021 yılının mart ayındaki ihracat oranının 2020 yılının mart ayına göre %42,2 artış ile 18 milyar 985 milyon dolara ulaştığını ve bu rakamın tüm zamanların en yüksek ihracat rakamı olduğunu vurguladı.

Aynı zamanda açıklamasının devamında ise, ithalatın 2020 yılının mart ayına göre %25,8 oran ile artarak 23 milyar 679 milyon dolar olduğunu ve mart ayında dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı zamanına göre %14,2 gibi bir oran ile düşüş yaşadığını ve 5,5 milyar dolardan 4.7 milyar dolara düştüğünü ifade etti.

Ruhsar Pekcan, 2021 yılının ilk çeyrek ithalatı geçen sene 2021 yılının ilk çeyreğine göre %9,7 oran ile arttığını ve 61 milyar dolara yükseldiğini ifade ederken dış ticaret açığının ise %15,2 oran ile düşerek 11 milyar dolar olduğunu açıkladı. 2021 yılı ilk çeyrekte ihracat, 2020 yılının çeyreğine göre %10 7,3 artış yaşayarak 50 milyar dolar olduğunu bu oranların bu zamana kadar ulaşılan en yüksek ilk çeyrek değeri olduğunu ifade etti.

Açıklamanın devamında ise, pandemiye rağmen yüksek büyüme ve katma değerli ihracat hedefleri doğrultusunda devamlı ilerleyeceklerini ve bunu 83 milyon kişinin birlikte yapacağını ifade etti. Yatırım istihdam üretim ihracat zincirinin en güçlü biçimde oluşturarak hep birlikte ulusal hedeflerimize doğru kararlılık ile yürüyeceklerine ve ihracatta mart ayında ve 2021 yılının ilk çeyreğinde elde edilen bu başarının gelecek dönemdeki başarının da bir göstergesi olduğunu ifade etti.