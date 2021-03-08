THY: Yolcu sayısında en az düşüş görülen şirket olduk!

THY (Türk Hava Yolları) Yönetim Kurulu Başkanı Aycı, koronavirüs sürecinde sivil havacılık sektörüne ilişkin önemli değerlendirmeler yaptı. Aycı, koronavirüs sürecinde kısıtlamalar nedeniyle havacılık sektörü için zor bir yıl olan 2020'nin geride bırakıldığını belirterek, THY'nin (Türk Hava Yolları) rakiplerine kıyasla yolcu sayısında en az düşüş görülen havayolu şirketi olduğunu söyledi.

"28 milyon yolcu taşındı"

THY'nin (Türk Hava Yolları) 28 milyon yolcuyu taşıdığını kaydeden Aycı, benzer hava yolu şirketlerinde ortalama 22 puan değerinde düşüş gerçekleştiğini ifade etti. Aycı, THY'de (Türk Hava Yolları) söz konusu düşüşün 11-12 düzeyinde kaldığını ifade etti.

"Yüzde 55 gelir ürettik"

Aycı, 2020 senesinin üçüncü çeyreğinde THY'nin (Türk Hava Yolları) 2019 senesinin yüzde 40'ı düzeyinde gelir elde edebildiğini belirterek, 2020 senesinin dördüncü çeyreğinde bu oranın yüzde 55'e yükseldiğini söyledi. THY'nin (Türk Hava Yolları) 2020 senesinin dördüncü çeyreğinde 1,8 milyar dolar değerinde gelir ürettiğini aktaran Aycı, koronavirüs sürecinde çok sayıda hava yolu şirketinin negatif FAVÖK gelir ürettiğini söyledi. Aycı, THY'nin (Türk Hava Yolları) pozitif FAVÖK gelir ürettiğini ve söz konusu geliri aşamalı şekilde artırdığını dile getirdi.

Rakip hava yolu şirketlerinin koronavirüs sürecinde 20 milyon dolara kadar yardım aldığını belirten Aycı, dünya genelinde hava yolu şirketlerine sağlanan yardımların 191 milyar doları geçtiğini söyledi. Aycı, yine de söz konusu hava yolu şirketlerinin işten çıkarma yoluna gittiklerini hatırlatarak, THY'nin (Türk Hava Yolları) ise işten çıkarma yoluna başvurmadan ve devletten hiçbir şekilde nakit destek almadan ayakta durduğunu ifade etti.

"Atıl uçaklar kargo için kullanıldı"

THY'nin (Türk Hava Yolları) dünya genelinde en hızlı şekilde büyüyen kargo teşkilâtı haline geldiğini belirten Aycı, pazar payının da yüzde 5'e yakın bir seviyeye getirildiğini söyledi. Aycı, böylece dünya genelinde 6'ncı sıraya yerleştiklerini belirterek, atıl durumda olan uçakları kargo taşımacılığında kullandıklarını dile getirdi. 40 bin ton ağırlığında medikal malzeme ve ilacı taşıdıklarını ifade eden Aycı, bu şekilde insani yükümlülüklerini de yerine getirdiklerini aktardı.

"Halka açığız"

Aycı, THY'nin (Türk Hava Yolları) halka açık olduğunu ve dolayısıyla da Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi olduğunu belirterek, bilançonun önemli bir bölümünün döviz girdilerden meydana geldiğini söyledi. Haliyle raporlamada para birimi olarak Amerikan Doları'nın kullanıldığını ifade eden Aycı, THY'nin (Türk Hava Yolları) finansal borçlarının Japon Yeni, euro ve dolar gibi para birimleriyle açıklandığını söyledi. Aycı, 2020 senesinde THY'de (Türk Hava Yolları) 17,4 milyar liralık kur farkı zararının oluştuğunu kaydederek, söz konusu kur farkı zararının 2020 senesinin sonunda net zarar duyurulmasına yol açtığını ekledi.

Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2021, 17:52