THY, Ocak ayında 5 milyon 700 bin yolcu taşıdı

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, () TÜRK Hava Yolları (THY), 2019 yılı Ocak ayı verilerine göre yüzde 79,5 doluluk oranını yakalarken 5 milyon 700 bin yolcu taşıdı.

THY Basın Müşavirliği’nden tarafından yayımlanan 2019 yılı Ocak ayı yolcu ve kargo trafik sonuçlarına göre, Ocak ayı toplam doluluk oranı yüzde 79,5 olarak gerçekleşti. Dış Hat doluluk oranı yüzde 78,3 olurken, İç hatta ise yüzde 87,1 olarak gerçekleşti. Aynı ayda taşınan yolcu sayısı 5 milyon 700 bin olurken, dıştan dışa transfer yolcu sayısında yüzde 5,2’lik bir artış görüldü. Kargo taşımacılığında verilerin de yer aldığı açıklamada kargo ve posta hacmi, 2018 yılındaki çift haneli büyüme trendinin 2019 yılı ilk ayında da devam ettiği vurgulandı. Geçen yılın aynı dönemine göre kargo taşımacılığı yüzde 14,9 arttığı belirtilirken, bu büyümeye yüzde 21 ile Avrupa, yüzde 13,7 ile Uzak Doğu ve yüzde 11 ile K. Amerika katkı sağladığı ifade edildi. Geçen yılın aynı dönemine göre yolcu doluluk oranlarında ise Uzak Doğu’da 1,4 puan, K.Amerika’da ise 1 puanlık artış meydana geldi.

2019 MUAZZAM BİR YIL OLACAK

Ocak ayı verilerini değerlendiren THY Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı İlker Aycı, "Geride bıraktığımız yılın neredeyse tamamında rekor trafik sonuçlarına imza attık. Bugün açıkladığımız 2019 yılının ilk aylık sonuçlarına baktığımızda da bu ivmenin kesintisiz devamını görmek, önümüzdeki aylarda seyredecek istikrarlı performansımızın önemli bir işareti. Hep söylediğimiz gibi 2019 gerek ulusal havacılığımız, gerekse bayrak taşıyıcımız için muazzam bir yıl olacak. Havacılık tarihimizde farklı konumlandırdığımız bir mühim yıla Türk Hava Yolları olarak, yüksek doluluk oranlarıyla başlamış olmak bizim için oldukça sevindirci” dedi.