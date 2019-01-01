THY'nin 5 seferinde yolcular yeni yılı iki kere kutladı

Gökhan Artan / İstanbul, 1 Ocak () - Türk Hava Yolları'nın Amerika kıtasına yaptığı 5 sefer de seyahat eden yolcular yeni yılı iki kere kutladı.

Dünya genelinde milyonlarca yolcu uçuş sırasında yeni yılı karşıladı. Türk Hava Yolları'nın dün İstanbul'dan havalanan New York, Şikago, Washington, Miami ve Toronto'ya giden uçaklarında ise yolcular hem havada hem de yerde yeni yıla girdi. İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Türkiye saati ile 15:00 -16:00 arasında havalanan Amerika kıtasına giden 5 seferdeki yolcular, Türkiye 2019'a girdiğinde uçuşta bulundukları için önce havada kutlama yaptılar. Yolculardan bazıları uçaklardaki internet bağlantısı ile yakınlarının yeni yıl kutlamasına da eşlik etti. Uçuşlar ortalama 10 saat sürerken THY uçaklarının indiği kentlerde saat farkından dolayı yeni yıla girilmemişti. Bu kentler de THY uçakları indiğinde yerel saatler 17:00 ile 19:00'u gösteriyordu. Kıtalararası seyahat eden 5 seferdeki yolcular havada kutlamalarının yanı sıra saat farkından dolayı ABD ve Kanada'da yeni yılı yerde de karşıladı. Türkiye 2019'a girdiğinde Türk hava sahasında da yer alan uçaklardaki yolcular da yeni yılı havada kutladı.

Amerika kıtasına gidenler iki kere nasıl kutladılar

Türk Hava Yolları'nın TK77 sefer sayılı İstanbul-Miami uçuşunu yapan Boeing 777-300ER tipi 350 yolcu kapasiteli uçağı İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan saat 15:27'de havalandı.11 saat 29 dakika süren uçuştaki yolcular Türkiye saatine göre yeni yıla havada girdikten sonra ABD yerel saati ile 18:56'da iniş yaptı. Yolcular Miami'de de yeni yıla girdi.

Türk Hava Yolları'nın TK7 sefer sayılı İstanbul-Washington uçuşunu yapan Airbus 330-303 tipi uçağı İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan saat 15:50'de havalandı.10 saat 55 dakika süren uçuştaki yolcular Türkiye saatine göre yeni yıla havada girdikten sonra ABD yerel saati ile 18:45'de iniş yaptı. Yolcular Washington'da da yeni yılı karşıladı.

Türk Hava Yolları'nın TK1 sefer sayılı İstanbul-New York uçuşunu yapan Boeing 777-300ER tipi uçağı İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan saat 15:03'de havalandı.9 saat 47 dakika süren uçuştaki yolcular Türkiye saatine göre yeni yıla havada girdikten sonra ABD yerel saati ile 16:49'da New York John F.Kennedy Havalimanı'na iniş yaptı. Yolcular New York'ta da yeni yılı karşıladı.

Türk Hava Yolları'nın TK5 sefer sayılı İstanbul-Şikago uçuşunu yapan Boeing 777-300ER tipi uçağı İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan saat 15:32'de havalandı.11 saat 41 dakika süren uçuştaki yolcular Türkiye saatine göre yeni yıla havada girdikten sonra ABD yerel saati ile 18:13'de iniş yaptı. Yolcular Şikago'da da yeni yılı karşıladı.

Türk Hava Yolları'nın TK17 sefer sayılı İstanbul-Toronto uçuşunu yapan Boeing 777-300ER tipi uçağı İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan saat 15:52'de havalandı.10 saat 29 dakika süren uçuştaki yolcular Türkiye saatine göre yeni yıla havada girdikten sonra Kanada yerel saati ile 18:21'de iniş yaptı. Yolcular Toronto'da da yeni yılı karşıladı.