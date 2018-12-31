Gökhan Artan / İstanbul, 31 Aralık () - Türk Hava Yolları (THY), New York hattında, 12 aylık dönemde, çoğunluğu transit seyahat edenlerden oluşan 550 bin yolcu taşdı.
THY, en önemli hatlarından biri olan New York hattında Ekim 2017 - Ekim 2018 döneminde 550 bin yolcu taşıdı.
THY kış sezonunda saat 08:15 ve saat 14:50 olmak üzere iki sefer İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan New York'a uçuyor. Yaz sezonunda ise saat 06:45'de, saat 13:30'da ve saat 18:25'de olmak üzere üç kez New York John F.Kennedy Havalimanı'na sefer düzenliyor.
THY New York seferlerini 350 yolcu kapasiteli uçaklarla yapıyor.
New York John F. Kennedy Havalimanı yolcu istatistiği (Ekim 2017 - Ekim 2018)
1. British Airways - 1 milyon 383 bin 119
2. Norwegian Air - 1 milyon 149 bin 889
3. Air France - 1 milyon 100 bin 38
4. Emirates Airlines - 989 bin 866
5. Alitalia - 624 bin 911
6. Lufthansa - 620 bin 286
7. Cathay Pacific - 611 bin 873
8. Aeroflot - 584 bin 780
9. Türk Hava Yolları - 550 bin 466
10. Carribean Air - 490 bin 23
11. Korean - 486 bin 746
12. Etihad - 482 bin 787
13. KLM - 475 bin 773
14. AeroMexico - 472 bin 752
15. Aer Lingus - 453 bin 455
THY New York hattında 12 ayda 550 bin yolcu taşıdı
Gökhan Artan / İstanbul, 31 Aralık () - Türk Hava Yolları (THY), New York hattında, 12 aylık dönemde, çoğunluğu transit seyahat edenlerden oluşan 550 bin yolcu taşdı. THY, en önemli hatlarından biri olan New York hattında Ekim 2017 - Ekim...
Gökhan Artan / İstanbul, 31 Aralık () - Türk Hava Yolları (THY), New York hattında, 12 aylık dönemde, çoğunluğu transit seyahat edenlerden oluşan 550 bin yolcu taşdı.