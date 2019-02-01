THY İstanbul'a daha çok turist çekecek uygulamanın ağını genişletti

Gökhan Artan / İstanbul, 1 Şubat ()-Türk Hava Yolları, İstanbul'da 20 saati aşan bağlantılı uçuşu olan transit yolcuları için kentte sağladığı ücretsiz konaklama hizmeti 'stopover'(duraklama) projesinin ağını genişletti.Uygulama ağındaki artış İstanbul'a daha fazla turist çekecek. Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, projenin 27 ülkede 73 destinasyona ulaştığını söyledi.

Türk Hava Yolları transit yolcu pazarından daha fazla yolcu çekmek ve İstanbul turizmine destek olmak adına ilk olarak Pakistan çıkışlı yolcuları için 2017 Mart ayında başlattığı İstanbul'da ücretsiz konaklama hizmetinin ağını genişletti. Binlerce transit yolcunun yararlandığı uygulama ağının genişlemesiyle daha fazla transit yolcunun İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Uygulamada İstanbul'da 20 saatten fazla bağlantı süresi bulunan THY'nin İstanbul aktarmalı transit yolcuları bilet alımlarında düzenlenen otel çeki ile İstanbul Sultanahmet ve Taksim bölgesinde ekonomi sınıfı için 4 yıldızlı otelde 1 gece, busuniss sınıfı için 5 yıldızlı otelde 2 gece ücretsiz konaklayabiliyor.

İstanbul'da ücretsiz konaklama 27 ülkede 73 destinasyona ulaştı

Konuyla ilgili THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "İstanbul'daki ücretsiz konaklama hizmetimiz Stopover, 27 ülkede 73 destinasyona ulaştı. Listeye eklenen Şanghay, Pekin ve Guangzhou hatları ile birlikte, Çin çıkışlı ve ABD, Avrupa ve Afrika varışlı yolcularımıza yönelik ücretsiz otel hizmetlerimiz devam ediyor" bilgisini paylaştı. Uygulama, Pakistan, Rusya, Kazakistan ,Avustralya, Belarus, Ukrayna, Cezayir, Güney Afrika, Nijerya, İran, Portekiz, Tunus, ABD, İspanya, Yunanistan, Estonya, Letonya, Litvanya, Azerbaycan, Fas, Kuveyt, Umman, Katar, Tayland, Malezya, Japonya, Çin Halk Cumhuriyeti çıkışlı noktalardan belirlenen varış noktalarına 20 saati aşan İstanbul bağlantılı uçuşları kapsıyor.

İstanbul'da ücretiz konaklama hizmetinden hangi noktalardan çıkışlı ve varışlı yolcular yararlanabiliyor

Pakistan: ABD, İngiltere, İrlanda, Schengen ülkeleri, Kanada, Suudi Arabistan (Hac, Umre)

Rusya:Amerika Bölgesi, Asya-Uzak Doğu, Afrika, İspanya, İtalya, Fransa, Almanya, Portekiz, Yunanistan, Lübnan, Suudi Arabistan, Gürcistan, Malta, İsrail, Prag, Viyana, Belgrad, Bakü, Bükreş, Jordan, Hırvatistan, İran, Suudi Arabistan, Bulgaristan, Macaristan

Kazakistan: ABD, Kanada, Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Panama, Küba, İngiltere, İrlanda, Schengen ülkeleri, Orta Doğu (Tel Aviv, Dubai, Doha, Bahreyn), Güney Afrika (Cape Town, Johannesburg, Durban)

Avustralya:Balkanlar, Avrupa, Orta Doğu, Türkiye'de iç hatlarda

Belarus: Asya-Uzak Doğu, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Sahra Güneyi Afrika, Güney Avrupa

Ukrayna:Amerika Bölgesi (ABD, Kanada, Şili, Kolombiya, Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Panama, Küba), Avrupa, İngiltere, İrlanda, Seyşeller, Mauritius, Gürcistan, Azerbaycan, Tayland, İsrail, Çin, Maldivler, Dubai, Fas, Rusya, Mısır, Endonezya, Japonya , Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan

Cezayir: ABD, Kanada, Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Panama, Küba, Venezuela, Asya-Uzak Doğu, Orta Doğu

Güney Afrika:ABD, Kanada, Şili, Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Panama, Küba, Birleşik Krallık, İrlanda, Avrupa, Suudi Arabistan (Hac, Umre), Orta Doğu, Kuzey Afrika

Nijerya:Asya-Uzak Doğu, Orta Doğu, ABD, Kanada, Şili, Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Panama, Küba

İran:ABD, Kanada, Şili, Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Panama, Küba, Asya-Uzak Doğu, Doğu Avrupa, Kuzey Avrupa, Balkanlar, Birleşik Krallık, Afrika

Portekiz:Asya-Uzak Doğu, Orta Doğu, Afrika, Avrupa, Balkanlar

Tunus: ABD, Kanada, Kolombiya, Venezuela, Panama, Küba, Arjantin, Brezilya, İngiltere, Afrika, Asya-Uzak Doğu, Orta Doğu, İsveç, Finlandiya, Norveç, Rusya, Ukrayna, Beyaz Rusya, Polonya, Romanya, Yunanistan, Fransa

ABD:Afrika, Doğu Avrupa, Balkanlar, Güney Avrupa, Pakistan, Hindistan, Bangladeş, Rusya, İran, Kazakistan

İspanya:Orta Doğu, Asya-Uzak Doğu, Doğu Avrupa, Balkanlar, Kuzey Avrupa, alt ve Sahra Afrika, ABD, Kanada, Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Panama, Küba, Venezuela, İngiltere, Kuzey Afrika, Yunanistan

Yunanistan:Orta Doğu, Asya-Uzak Doğu, Doğu Avrupa, Balkanlar, Kuzey Avrupa, ABD, Kanada, Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Panama, Küba, Venezuela, İngiltere, Kuzey Afrika, Sahra Güneyi Afrika

Estonya:Asya ve Uzakdoğu ve Doğu Afrika

Letonya:Asya ve Uzak Doğu, Orta Doğu, Afrika, Amerika Bölgesi ve Güney Avrupa

Litvanya:Asya ve Uzak Doğu, Orta Doğu ve Amerika Bölgesi

Azerbaycan:Amerika Bölgesi, Asya ve Uzak Doğu, Afrika, Rusya, Ukrayna, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail

Fas:Orta Doğu & Kıbrıs, Suudi Arabistan (Hac ve Umre), Asya ve Uzak Doğu, Doğu Avrupa ve Balkanlar, Sahra Afrika, Sudan, Mısır, Yunanistan, Fransa, Malta, Beyaz Rusya, Rusya, İsviçre, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Avusturya, İsveç, Norveç ve Küba

Kuveyt:Amerika Bölgesi, Avrupa, Balkanlar

Umman:Amerika Bölgesi, İngiltere, İrlanda, Kuzey Afrika, Avrupa, Balkanlar, Ürdün, Lübnan, Tanzanya, Etiyopya, Kenya

Katar:Avrupa, Balkanlar, Kuzey Afrika, Amerika Bölgesi (ABD, Kanada, Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Panama, Küba, Venezuela), Kıbrıs, Moritanya, Gana ve Etiyopya

Tayland, Malezya, Japonya:Avrupa, Orta Doğu, Afrika

Çin Halk Cumhuriyeti:Amerika Bölgesi (ABD, Kanada, Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Panama, Küba, Venezuela), Avrupa ve Afrika (Fotoğraflı)