THY Hindistan'ın 48 noktasına bilet satışı yapabilecek

Gökhan Artan / İstanbul, 21 Aralık () - Türk Hava Yolları Hindistan'da Bombay ve Yeni Delhi'ye uçarken, yaptığı yeni bir anlaşma ile, artık 1 milyar 339 milyon nüfuslu ülkenin birçok noktasına bilet satışı yapabilecek.

THY ile Hindistan’ın en büyük iç hat taşıyıcısı olan IndiGo Havayolları arasında uçuş ağlarını genişletmek ve yolcuları için sunulan seyahat olanaklarını geliştirmek amacıyla "Kod Paylaşımı Anlaşması" imzalandı.

Türk Hava Yolları ve IndiGo’nun gerekli tüm yönetim ve mevzuat onaylarının alınmasının ardından etkinlik kazanacak olan ortak uçuş ve karşılıklı iş birliği anlaşması ile iki havayolu şirketi, Türkiye ile Hindistan arasında ve ötesindeki hatlarda seyahat edecek yolculara çok daha esnek seyahat imkânları sağlayacak. İki havayolu şirketi arasındaki bu iş birliğiyle birlikte, Türk Hava Yolları, Hindistan iç hatlarında IndiGo'nun uçtuğu 48 noktaya bilet satışı yapabilecek.

THY yolcuları kesintisiz bağlantı olanağına sahip oldu

IndiGo da, Türk Hava Yolları'nın kapsamlı uçuş ağı üzerinden, sefer düzenlemediği birçok Avrupa noktasına ulaşabilecek.Uluslararası genişleme stratejisinin bir parçası olarak imzaladığı bu ilk kod paylaşımı anlaşması sayesinde IndiGo, Türk Hava Yolları’nın uçtuğu İstanbul ötesindeki 20 sefere kendi “6E” kodunu ekleyerek, bilet satışı yapabilecek. Benzer şekilde Türk Hava Yolları da, IndiGo’nun Hindistan iç hatlarında gerçekleştirdiği seferlerde kendi “TK” kodu ile bilet satışı yapabilecek. Anlaşma ile Türk Hava Yolları-IndiGo kod paylaşımlı ortak seferlerinde seyahat eden yolcular, nihai varış noktalarına kadar check-in yapabilecek ve daha kesintisiz bağlantı olanaklarına sahip olabilecekler.

"Anlaşma büyük fırsat oluşturacak"

İmzalanan kod paylaşımı anlaşması ile ilgili Türk Hava Yolları Genel Müdürü ve İcra Komitesi Başkan Vekili Bilal Ekşi, “Transfer merkezimiz İstanbul’a sefer düzenlemeye başlayan her havayolu şirketini evimizde karşılıyor ve ağırlıyor olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu bağlamda, Türkiye’ye sefer düzenleyecek ilk Hint menşeli taşıyıcı olan IndiGo’ya büyük bir memnuniyetle hoş geldiniz diyoruz. IndiGo ile bu iş birliğimizin, Hindistan çıkışlı ve varışlı yolcularımıza sağlayacağı imkânlar çerçevesinde büyük bir fırsat oluşturacağına inanmakla birlikte; önümüzdeki süreçte daha da geliştirmeyi planladığımız ortak çalışmalar ekseninde önemli bir paya sahip olacağı kanaatindeyiz” dedi.

"THY'nin dünyaca ünlü kabin içi hizmetlerini tecrübe edebilecekler"

İlk kod paylaşımı anlaşmalarını Türk Hava Yolları ile imzalamış olmaktan büyük bir heyecan duyduklarını belirten IndiGo Genel Müdürü Rahul Bhatia, "Bu stratejik ortaklık, İstanbul’a gerçekleştirmeyi planladığımız doğrudan seferleri desteklemesinin yanı sıra, yolcularımıza sunduğumuz seyahat seçeneklerini, Türk Hava Yolları’nın kapsamlı uçuş ağı ile İstanbul ötesi noktaları da kapsayacak şekilde genişletecektir. Bu çerçevede yolcularımız, Türk Hava Yolları tarafından düzenlenecek seferlerde, Avrupa’daki birçok şehre IndiGo üzerinden bilet satın alabilecek ve Türk Hava Yolları’nın dünyaca ünlü kabin içi hizmetlerini tecrübe edebilecekler” dedi.

IndiGo Hakkında

Dünya çapında en hızlı büyüyen düşük maliyetli havayollarından biri olan IndiGo 189 adet Airbus A320 ve 12 adet ATR tipi uçaktan oluşan filosuyla, Hindistan iç hatlarında 48, Hindistan dışında ise 11 destinasyona günde 1200’den fazla sefer icra ediyor.(Fotoğraflı)