THY Abu Dabi'de pilotlara yönelik tanıtım turu düzenleyecek

Türk Hava Yolları, bölgesinde pilotlara yönelik tanıtım turu kapsamında Abu Dabi'de toplantı düzenleyecek.

Önümüzdeki yıllarda teslim alacağı uçaklarla filosunun büyüklüğü 421'e çıkacak olan Türk Hava Yolları, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de pilotlara yönelik tanıtım turu (road show) düzenleyecek. Abu Dabi'deki bir otelde 12 Şubat'ta iki oturum şeklinde yapılacak olan etkinlikte THY, katılımcı pilotlara tanıtılacak.Toplantıda THY'nin pilotlara sunduğu olanaklar ile İstanbul tanıtılacak ve başvurular için yapılacak işlemler anlatılacak.