The Telegraph: May'in Brexit planına kabinede başkaldırı

Celal Sönmez / Londra, 22 Ekim () - İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit planlarına desteği artırmaya çalışttrığı 1.5 saatlik kabine toplantısında başkaldırı ile karşı karşıya kaldı.

The Telegraph gazetesinin haberine göre, kabine toplantısında Çalışma ve Emeklilik Bakanı Esther McVey, Başbakan May'e Brexit geçiş döneminin uzatılması yönündeki planların kendisini "yıktığını, perişan" ettiğini ifade etti.

İçişleri Bakanı Sajid Javid de Başbakan May'ı gümrük birliği içinde kalmanın bir süre ile sınırlanması gerektiği konusunda uyardı. Bir süre belirlenmemesinin İngiltere'nin sonsuza kadar Brüksel'e bağlı kalacağı endişelerine yol açabileceğini vurguladı.