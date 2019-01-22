Tesla’nın Model 3 araçları Avrupa’dan onay aldı

Deniz Kılınç / İstanbul, 22 Ocak () – Avrupa Birliği yaptırım otoritelerinden Hollanda Yol Ulaştırma Kurumu (Netherlands Vehicles Authority) ABD merkezli elektrikli araç şirketi Tesla’nın Model 3 araçlarının Avrupa yollarında kullanımına onay verdi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre söz konusu onay, bir kargo gemisi Model 3’ün Belçika’ya varmasından günler önce verilirken Tesla, elektrikli arabaların gün geçtikçe yaygınlaştığı Avrupa’da en ucuz araç modelinin büyük ilgi görmesini bekliyor.

Avrupa’daki gelişmelerin yanında Tesla, ABD’deki Supercharger şarj istasyonlarındaki ücretleri arttırdığını duyurdu. Tesla kullanıcıları, bugüne kadar araçlarını devletin belirlediği fiyatlandırma üzerinden şarj ederken, Tesla yerel talebi göz önünde bulunduracak. Tesla’dan bir yetkilinin Electrek’e yaptığı açıklama şirketin “farklı yerel elektrik masrafları ve alan kullanımındaki farklılıkları dikkate alarak Supercharging fiyatlarını yeniden düzenlediğini” belirtirken, Tesla’nın söz konusu istasyonları “kâr merkezi” olarak görmediğini de ekledi.