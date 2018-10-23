Tesla çalışanlarına göre Musk: Kutuplaştırıcı ve ilham verici

Gonca Yağcı / İstanbul, 23 Ekim () - SpaceX’in kurucusu ve Tesla otomotiv şirketinin CEO’su Elon Musk’ın çalışanları, patronlarını "kutuplaştırıcı, işlere aşırı derecede müdahale edici, ancak ilham verici biri" olarak tanımladı.

CNBC TV'nin çalışanlarla yaptığı görüşmelerde, Musk’ın yönetici tarzını temsil eden görüşlere yer verildi.

Tesla'da geçmişte ve şu anda çalışan 35 kişi ile yapılan röportajlarda çalışanlar, patronlarını "ilham verici" bulduklarını; ancak, çalışanların "işlerine aşırı müdahale ederek onları denetlemeye ve yönlendirmeye çalıştığını" dile getirdiler.

Çalışanlara göre, patronlarının bu özelliği, şirkette hem zaman, hem de para kaybına neden oluyor.

"Hırslı bir patron"

Patronlarını "hırslı" olarak tanımlayan çalışanları, 47 yaşındaki CEO'nun, kendilerini her şeyi en başından yapmaya yönlendirdiğini, bunun da pahalı projelerin başarısızlıkla sonuçlanmasına ve üretimlerinin gecikmesine neden olduğunu söylediler.

Çalışanlar, görüşmelerde ayrıca Musk’ın diğer otomotiv üreticilerinin öncülük ettiği yöntemleri dikkate almayı reddettiğini ve endüstrideki diğer kıdemli kişilerin önerilerini ise göz ardı ettiğini ifade etti.

Eski ve yeni çalışanlar, patronlarının Toyota, GM ve Volkswagen gibi diğer otomotiv devlerinden gelen önerileri de reddettiğini söylediler.

CNBC haberinde, Güney Afrikalı doğumlu milyarder işadamı Musk, günümüz iş dünyasının en sıra dışı yöneticilerinden biri olarak gösteriliyor.