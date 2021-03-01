Tesk’ten Önemli Açıklama! Esnaf Borçları Ertelenecek Mi, Ne Kadar Ertelenecek?

Tam 1 sene önce ya da bir başka deyişle 2020 yılının mart ayında tüm dünyayı olduğu gibi etkisi altında alan koronavirüs salgını ülkemizi de doğrudan etkilemeye başlamıştı. O günden bu güne süregelen pandemi süreci kapsamında pek çok işletme ve dükkan kapalı kaldı ve halen daha zaman zaman kapalı kalmaya devam ediyor. Bu durumdan en çok etkilenen kişiler ise maalesef ki esnaflar oldu. Pandemi süreci ve koronavirüs salgını nedeniyle pek çok esnaf büyük bir borç yükü altında. Peki esnafların bu borçları ertelenecek mi? TESK ya da bilinen adıyla Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, tam bu konu hakkında yani esnaf borçlarının ertelenmesi konusunda bankalara önemli bir çağrı yaptı.

TESK ya da bir başka deyişle Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, COVID 19 salgını ve beraberinde gelen pandemi süreci yüzünden pek çok esnafın borçlarını ödeyemez halde olduğunu belirtti. Bu nedenle TESK yani Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu olarak bankalara çağrı yaptıklarını belirten Palandöken, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu olarak bankalardan net bir şekilde esnaf borçlarını ertelemelerini istediklerini ve bankaların bu konuda en rahatlatıcı kararı almaları gerektiğini dile getirdi. Esnafların bankalardan aldıkları ticari kredi veya ihtiyaç kredilerinin ödemelerinde pandemi döneminde alınan önlemler kapsamında dükkanların kapanması nedeniyle çok zorlandıklarını ve iş yerlerinin açılması durumunda bile en az 2-3 yıl tüm kazançlarını bu borçları ödemek için kullanacaklarını belirten Palandöken, tüm borçların ertelenmesi için bankaların elini taşın altına koyması gerektiğini ifade etti.

31 Aralık 2020’den önce Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) aracılığıyla Halkbank'tan alınan kredilerin 2021'in ilk 6 ayındaki ödemelerinin ertelendiğini hatırlatan Palandöken, diğer bankalardan da benzer davranışlar göstermelerini beklediklerini dile getirdi. Esnaf borçlarını 2022’ye ertelenmesini talep ettiklerini belirterek bu konuda yaptıkları çağrının karşılık bulacağını umduklarını söyledi.