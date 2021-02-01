TESK'ten vatandaşlara: Stok yapmanıza gerek yok, fiyatlar azalacak!

Türkiye'de gündem fahiş fiyat artışları... Marketlerde yumurta ve ayçiçek yağı gibi ürünlerde fahiş fiyat artışlarının yaşanması üzerine vatandaşlar zor durumda kalmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fahiş fiyat artışlarına yönelik çözüm getirileceğini duyurması üzerine yeni önlemler alınmaya başlandı. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan denetimler kapsamında son olarak 120 firmaya toplam 3,5 milyon TL değerinde para cezası verilmiş, bunun üzerine gıda ürünlerinde ilk olarak yüzde 5-10 oranında indirim yapıldığı görüldü.

"Cezai yaptırımlar ağırlaştırılacak"

Konuya ilişkin bir açıklama da TESK (Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu) Başkanı Palandöken'den geldi. Palandöken, fahiş fiyat artışlarına karşı uygun adımların atıldığını belirterek, bu konuda cezai yaptırımların ağırlaştırılacağını ifade etti. Tarla maliyetleri ile aracı maliyetlerinin azalacağını kaydeden Palandöken, bu şekilde istikrarın sağlanacağına ve vatandaşların temel gıda ürünlerini daha ucuza satın alacağını söyledi. Palandöken, ilerleyen dönemde fiyatların talep doğrultusunda daha da azalmasını beklediğini söyledi.

"Stok yapmanıza gerek yok"

Vatandaşların evlerinde stok yapmalarına gerek olmadığına dikkat çeken Palandöken, arz-talep dengesinin sağlanması sonucunda fiyatların iyice azalacağını ifade etti. Palandöken, kendilerinin de TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği), MÜSİAD (Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği) ve TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği) ile sektörel temelde fahiş fiyat artışlarına çözüm getirilmesine yönelik faaliyet göstereceklerini aktardı. Fahiş fiyat artışlarının kaynağını tespit edeceklerini belirten Palandöken, vatandaşların zor durumda kalmalarını önleyecek tedbirleri belirleyeceklerini ifade etti.

Erdoğan'dan fahiş fiyat mesajı

29 Ocak Cuma günü açıklamada bulunan Erdoğan, bakliyat ile meyve ve sebze fiyatlarında önemli düzeyde fiyat farklarının oluştuğunu ifade etmişti. Erdoğan, Ticaret Bakanlığı tarafından bu konuda gerekli çalışmaların yürütüldüğünü belirterek, bir ay içerisinde fahiş fiyat artışları konusunda daha kontrollü ilerleneceğini söylemişti. Vatandaşların ezilmesine izin verilmeyeceğine dikkat çeken Erdoğan, fahiş fiyat artışlarını sürdüren esnaflara yönelik ağır cezaların uygulanabileceğini ifade etmişti.

Erken Uyarı Sistemi oluşturulması yönünde karar alınmıştı

Fahiş fiyat artışlarına karşı toplanan Gıda Komitesi, alkolsüz içecekler ve gıda grubunda üretim gelişmeleri ile fiyat gelişmelerini rahat bir şekilde öngörebilmek adına veri tabanlı çalışmaları devam ettirmeye yönelik karar almıştı. Gıda piyasaları ile tarımsal ürünlere dair gelişmeler hakkında hızlı bir şekilde karar alınabilmesi için Erken Uyarı Sistemi'nin hazırlanacağı ifade edilmişti. Bu konuda Gıda Komitesi'ne teknik altyapı faaliyetlerinin sunulduğu belirtilmişti.

Fahiş fiyat artışını fark edince ne yapılmalı?

TÜKDES (Tüketiciyi Destekleme Derneği) Genel Başkanı Bakal, fahiş fiyat artışlarına ilişkin bildirimlerin ALO 175 hattına yapılabileceğini ifade etmişti. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan HFA-BİLDİRİMİ uygulamasının da kullanılabileceğini kaydeden Bakal, fahiş fiyat artışlarını gören vatandaşların bu uygulama üzerinden şikâyette bulunabileceklerini kaydetmişti. Bakal, fahiş fiyat artışlarının uygulandığı düşünülen marketlere bir daha gidilmemesi gerektiğini belirterek, vatandaşların bu konuda birbirlerini uyarmaları gerektiğini ifade etmişti.