Tesco ve Carrefour "satınalma güçlerini" birleştiriyor

Elif Varan / İstanbul, 3 Temmuz () - Dünyanın en büyük perakendecilerinden Fransız Carrefour ve İngiliz Tesco, bugün yaptıkları basın açıklamasında, "satınalma güçlerine" dayanan uzun süreli olacak bir "stratejik ittifak" başlattıklarını açıkladı.

Birleşik Krallık'ın en büyük perakendeci olan Tesco ile Avrupa'nın en büyüğü olan Carrefour arasında başlayan bu anlaşmaya göre perakende devleri, küresel tedarikçileriyle olan ilişkilerini güçlendirecek ve fiyatlarını olabildiğince düşürecek.

Tesco ve Carrefour, yaptığı açıklamada, ittifaklarının her iki perakendecinin müşterilerinin kullanımına sunulan ürünlerin kalitesini ve seçimini iyileştirmesini ve fiyatlarını daha da düşürmesini sağlayacağını söyledi.

Yaklaşık üç aydır hazırlıkları süren anlaşmanın ayrıntılarının önümüzdeki iki ay içinde netleşmesi planlanıyor.

Bu yılın başlarında toptancı ve market operatörü Booker'ın 3.7 milyar sterlin alımını tamamlayan Tesco’nun CEO'su Dave Lewis: “Birlikte çalışarak ve kolektif ürün uzmanlığımızın ve kaynak kapasitemizin en iyisini yaparak, müşterilerimize daha iyi hizmet sunabileceğiz, daha fazla seçenek, kalite ve değer geliştirebileceğiz” dedi.