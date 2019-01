Terzioğlu: Türkiye-ABD dış ticaretinde bu yıl rekor bekliyoruz

İstanbul, 10 Ocak () - Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi (ATBD Council) Genel Başkanı Uğur Terzioğlu, Türkiye - ABD dış ticaretinde bu yıl rekor beklediklerini söyledi.

2018 yılını 161 milyar dolar ihracatla kapatan Türkiye’nin, 2019 yılı ihracat hedefinin 182 milyar dolar olduğunu belirten Terzioğlu, bu rakamı yakalamak için birçok ülkeyi hedef pazar listesine alan Ticaret Bakanlığı’nın, ABD’yi de listenin başına yazdıklarını söyledi ve şöyle devam etti:“Son dönemde siyasette yaşanan bir takım gerilimler nedeniyle iki ülke dış ticaretinin inişli çıkışlı bir seyir izliyor.

“İki ülke arasında zaman zaman sürtüşmelerin olabileceğini fakat bunların karşılıklı diyalogla ortadan kalkabileceğini her zaman söyledik.

“Nitekim Trump ve Erdoğan arasındaki telefon görüşmesinden sonra 200 yıllık dostluk tekrar gün aydınlığına kavuştu.

“Bu sıralar Suriye nedeniyle yaşanan bazı görüş ayrılıkları bu olumlu havayı bozmaz.

“Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2018 yılı ilk 6 ayında ABD’ye 3.8 milyar dolarlık ihracat yapıldı.

“Aynı dönemde bu ülkeden yapılan ithalat ise 6.2 milyar dolar.

“Siyasi ilişkilerimizin gerildiği, karşılıklı olarak ek gümrük vergilerinin konulduğu bir dönemde bile 6 aylık dış ticaretimizin 10 milyar doları aştığı görülüyor.

“Geçen yılın tamamında ihracatımızın 8 milyar doları, ithalatımızın da 15 milyar doları bulduğunu tahmin ediyorum.

“Ancak bu yıl ABD pazarı Türk ihracatçısı için çok daha önemli.

“Hedef pazar ilan edilmiş olmasından ötürü bu ülkeye ihracat yapacak firmalara birçok kolaylık sağlanacak. Bu yıl ABD’ye eyalet bazında ticari heyetler organize edilmeli.

“Teksas, Chicago, Boston, San Diego ve Los Angeles önemli yerler. Buralara zeytinyağı, doğal sabunlar, işlenmiş mermer ihraç edebiliriz.

“Minepolis otomotiv yedek parçası ihracatında öne çıkıyor. San Francisco’da ise bilgisayar yazılımına talep çok fazla.

“Ayrıca hükümetimiz tarafından birkaç eyalette gümrüklü depolar kurulmalı. Böylece Türkiye’den gönderilecek ürünler bu depolar aracılığıyla talep olan yerlere gönderilebilir.

“ünkü ABD’li ithalatçılar büyük adetlerde verdikleri siparişleri kısa sürede istiyorlar. ABD’de iş yapmak isteyen veya oraya ihracat gerçekleştirmeyi düşünen birçok firma bize başvurup, bilgi almak istiyor.

“ABD pazarına ilgi iyice artmış durumda. Konsey olarak önümüzdeki günlerde New York, New Jersey ve Washington’da çeşitli temaslarda bulunacağız.

“İhracatçı firmalarımıza bu konularda her türlü desteği vermeye hazırız.” (Fotoğraflı)