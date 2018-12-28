Termal otellerde doluluk yüzde 90'ı geçti

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - ZAFER Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği (ZAFTODER) Başkanı Ali Gümüşhan, Afyonkarahisar'daki termal otellerde doluluk oranının yüzde 90'ı geçtiğini belirterek, "Yılbaşına hazırız" dedi.

Afyonkarahisar'da termal otellerde yılbaşı hazırlıkları tamamlandı. Pek çok otel, yılbaşına özel konserlerle tatilcileri ağırlayacak. Yılbaşı gecesi İkbal Thermal Hotel'de Turgay Başyayla, NG Afyon'da Cenk Eren, Akrones Termal Hotel'de Bengü, Korel Termal Hotel'de Samet Açıksu ve Gaye Güzel, Oruçoğlu Termal Hotel'de Esra Özmen, MCG Çakmak Hotel'de Resul Dindar, Budan Termal'de Mümin Sarıkaya ve Armağan Uzun, Sandıklı Park Otel'de Esen Şeyda ve Safran Hülya Azak konser verecek.

ZAFTODER Başkanı Ali Gümüşhan, konserlerin yanı sıra zengin mönüleriyle de tatilcilere eşsiz bir gece sunacaklarını kaydetti. Termal otellerdeki doluluk oranının yüzde 90'ı geçtiğini belirten Gümüşhan, "Misafirlerimiz termal ve şifalı su eşliğinde yeni yıla dinlenmiş girecek. Rezervasyonlarımız sürüyor. Yılbaşı günü doluluk oranının yüzde 100'e ulaşmasını bekliyoruz" dedi.



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