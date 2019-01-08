TELKODER: Elektronik haberleşme alanında düzenleme yapılmalı

Elif Varan / İstanbul, 8 Ocak () - Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER) elektronik haberleşme alanında düzenlemeler yapılmasını istedi ve 2019’da düzenlemeler yapılmazsa, "3-4 yıl sonra çok geç kalınacağı" uyarısı yaptı.

TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ata Arıak, 2018’e ve geçtiğimiz yıllara bakıldığında sektörde uzun yıllardır önemli bir büyüme yakalanmadığını belirtti ve sözlerinin şöyle sürdürdü:

“Açıklanan sektör raporları gelirlerin arttığını gösteriyor fakat bu gelirlerden enflasyon etkisini çıkardığımızda gelirlerin 2003 yılından 2017 yılına kadar 15 milyar lira seviyesini geçmediği görülüyor.

“Sektörümüzün üçte ikisini oluşturan halka açık şirketlerimizin toplam piyasa değerleri 26 milyar dolarlardan, 6-7 milyar dolarlara kadar gerilemiş durumda.

“Bu gerilemede dövizin değer kazanmasının etkisi elbette var ama son ekonomik sıkıntının başlamasından önce Haziran 2018’de 9.74 milyar dolar olan piyasa değeri, beş buçuk yıl önce Aralık 2012’de 26.25 milyar dolardı.

“Bununla birlikte 2017 yılında alternatif işletmecilerin toplam gelirden aldıkları pay yaklaşık olarak yüzde 8 oldu.

“Bu durum hem rekabet açısından hem de firma çeşitliliği açısından yapılacak çok iş olduğunu gösteriyor.

“Türkiye’de yaklaşık 340 bin km uzunluğa sahip fiber şebekenin neredeyse yüzde 80’inin Türk Telekom’a ait olduğunu ve başta Türk Telekom olmak üzere şirketlerin fiber altyapılarını birbirine ücreti karşılığında kiralamaları halinde fiber altyapı sorununun yüzde 80 çözülebilir.

“2009 yılında toplam trafiğin yüzde 82.5’i mobil, yüzde 17.4’ü sabit ses iken 2018 ikinci çeyreği sonunda sabit ses trafiğinin oranının yüzde 2.45’e gerilediği aktarılıyor.

“İngiltere’de sabit trafik oranı yüzde 31, mobil trafik yüzde 69, Almanya’da sabit trafik oranı yüzde 52.6 mobil trafik oranı yüzde 47.5 olarak gerçekleşiyor.

“Türkiye’de sabit ses trafiğindeki hızlı düşüş büyük ekonomik kayıplara ve yatırımların boşa gitmesine neden oluyor.

“Uydu sektörümüz ve bu sektörün içinde yer alan Türksat, yerel ve küresel piyasalardaki fırsatları kaçırmaya itiliyor.

“Yeni teknolojilere ve yaşanan değişimlere ayak uydurabilmek için gerekli adımlar ivedilikle atılmalıyız.

“Uydu haberleşme sektörünün gelişmesini engelleyici tutumlardan vazgeçilmeli, mevcut durumu iyileştirmek için ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeler hayata geçirilmelidir.”

TELKODER’in uydu haberleşme sektörünün gelişmesi için sunduğu çözümler şöyle:

Türksat’ın uydu alanında hem toptan hem de perakende pazarda faaliyet göstermesi ve sektörün gelişmesine engel olan ayrıcalıklı durumu devam ettirilmemeli. Kamu hizmet alımlarında uydu haberleşme hizmetlerine yönelik kısıtlamalar getirilmemeli. Türkiye, uydu haberleşme hizmetleriyle ilgili uluslararası işbirliklerinin içinde bulunmalı

TELKODER’in veri merkezi işletmeciliğinin geliştirilmesi için sunduğu öneriler ise şöyle:

Veri merkezi işletmecisi tanımı mer’i mevzuatta yerini almalı ve ihtiyaç duyulan diğer mevzuat değişiklikleri en kısa sürede gerçekleştirilmeli. Veri merkezlerine “Cazibe Merkezleri Programı” kapsamında sağlanan destek ve teşvikler ülke geneline yaygınlaştırılmalı ve beyaz alan sınırlaması kaldırılmalı. (Fotoğraflı)