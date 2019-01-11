Televizyon satışında taksit sınırı 3 aydan 9 aya çıkarıldı

BANKACILIK Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) fiyati 3 bin TL'ye kadar olan televizyon satışında 3 ay olan taksit sınırının 9 aya çıkarıldığını açıkladı.

BDDK'nın internet sitesinde yapılan açıklamada; kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme sürelerinin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın görüşü alınarak, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nca belirlenmesinin düzenlendiği bildirildi. Söz konusu yönetmelik değişikliği ile taksitlendirme sürelerine ilişkin karar alma sürecinin hızlı olabilmesi ve uygulamada esneklik sağlanması amaçlandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda, kurumumuzun internet sayfasında da yayımlanan 11.01.2019 tarih ve 8198 Sayılı Kurul Kararı ile söz konusu yönetmelik değişikliği öncesinde, yönetmeliğin 26'ıncı maddesinin yedinci ve sekizinci fıkralarında düzenlenen taksit sınırları ve yasakları aynı şekilde belirlenmiş olup, ayrıca, kredi kartları ile gerçekleştirilecek fiyatı 3 bin TL'ye kadar olan televizyon alımlarında 3 ay olan taksit sınırı 9 aya çıkarılmıştır."

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