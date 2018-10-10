Teksan hibrit jeneratörü Total E&P'nin petrol platformlarında

İstanbul, 10 Ekim () - Teksan Ar-Ge ekibinin geliştirdiği Türkiye’nin ilk hibrit jeneratörü son olarak Total E&P’nin Kuzey Denizi’nde bulunan yüzer petrol platformunun tercihi oldu. Teksan ve Total mühendislik ekiplerinin ortak çalışması ile hayata geçirilen proje, yüzer bir petrol çıkarma platformunda kullanılan tek hibrit jeneratör olması ile de dünya jeneratör ve enerji sektörlerinde bir ilk olarak öne çıkıyor.

Teksan Jeneratör’ün, Endüstri 4.0 teknolojisine uygun geliştirdiği hibrit jeneratörü, Total E&P’nin Kuzey Denizi’nde bulunan yüzer petrol platformunda kesintisiz ve düşük maliyetli enerji çözümü oldu. Kuzey Denizi’nin zorlu koşullarına özel tasarlanan hibrit jeneratör sistemi daha ilk yılında Total’in şirket içindeki “en inovatif uygulaması” da seçildi.

Hollanda açıklarında karadan 100 kilometre uzaklıkta yer alan Total E&P yüzer petrol çıkarma platformunun kesintisiz enerji ihtiyacını sağlayan Teksan imzalı hibrit jeneratörler, platformun yakıt tüketimi ve yakıt yenileme periyodunu yüzde 40, periyodik bakım sıklığını ise yüzde 80 azalttı.

Ürünler verimlilikleri ile hem yakıt, hem de ikmal ve bakım maliyetlerinde ciddi bir tasarruf da sağlayacak. Projenin tasarımında kullanılan güneş panellerinin devreye girmesi ile fosil yakıta bağımlılığı ortadan kalkacak platformun enerji ihtiyacının tamamı bu güneş panellerinden sağlanacak.

Küresel ekonomide söz sahibi olmak için inovatif ürünler üretmek gerektiğini belirten Teksan Jeneratör Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Burak Başeğmezler şunları söyledi; “Teksan olarak Türkiye ekonomisine katma değer sağlamayı öncelikli hedefimiz olarak belirledik. Ülkemizi ileriye taşıyacak gücün yüksek teknolojili yerli üretim olduğuna inanıyoruz. Enerji gibi Türkiye’nin dışa bağımlı olduğu bir sektörde yerli üretim ile cari açığa çare olacak çözümler geliştiriyoruz.

“Bugün dünya çapında hibrit teknolojisi kullanan firmaların sayısı bir elin parmaklarını geçmezken 2015 yılında tamamen kendi Ar-Ge’miz ve mühendislik tecrübemizle hibrit jeneratörü Türkiye’de ilk kez ürettik. Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan hibrit güç sisteminde TÜBİTAK ile işbirliği yaptık. Üç yıl gibi kısa sürede hibrit jeneratörümüz uluslararası dev projelerin tercihi oldu.

“Bu sadece şirketimiz adına değil ülkemiz adına gurur duyduğumuz bir başarı. Ancak bu tarz bir üretim modeli cari açığımıza çare olabilir. Ayrıca geçtiğimiz yıl Ar-Ge Merkezleri arasına katıldık. Böylece ileri teknoloji yatırımlarımız da hız kazandı. Amacımız şirketimizin gelecek hedefleri arasında önemli bir paya sahip olan hibrit güç sistemlerindeki ihracatımızı yeni projelerle artırmak.” (Fotoğraflı)