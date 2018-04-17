Teknosacell'den cep dostu yeni faturasız teklifler

İSTANBUL, ()- Teknosa’nın Türkiye teknoloji perakendeciliğinde ilk ve tek olan mobil iletişim hizmeti Teknosacell, yenilikler sunmaya devam ediyor. Hem her ay belirli bir miktar fatura rakamı ödemek durumunda olmadan hem de kullanım alışkanlıklarına göre şekillendirilebilen Teknosacell’in yeni faturasız teklifleri, kontrollü kullanımda da daha esnek bir seçenek sunuyor. Teknosacell faturasız hat, farklı tarife ve paketleri, ek paket alım kolaylığı ve esnek TL yükleme fırsatları ile internet, kısa mesaj ve konuşma gibi ihtiyaçlara cevap veriyor.

MOBİL İLETİŞİMDE ESNEKLİK ARAYANLARA

Türk Telekom altyapısına sahip Teknosacell Faturasız Hat, avantajlı Her Şey Dahil paketleri, ek konuşma, internet ve mesaj paketleri ve kullanım ihtiyaçlarına uygunluğu ile mobil iletişimde kişiye özel ve cebe dost seçenekler sunuyor.

MOBİL İLETİŞİMDE ESNEKLİK ARAYANLARA

Tekno S Faturasız paketi, 500 dakika, 500 SMS ve 2 GB içeriğiyle iletişimi 17 TL’ye sağlarken; Tekno M Faturasız, 750 dakika, 750 SMS, 4 GB internet içeren paket için 25 TL yüklemek yeterli oluyor. Hayatın bir parçası haline gelen mobil iletişime kapsamlı bir paket ile sahip olmak isteyenler Tekno L Faturasız’ın 1000 dakika, 1000 SMS ve 6 GB internet içeren paketine 33 TL ile kavuşuyor.

Fatura ödeme ve takip derdi olmadan, kullanıcıya esnek bir kullanım sağlayan Teknosacell Faturasız Hat; kesintisiz mobil iletişimi güvence altına alıyor. Kampanyalar sayesinde iletişimin sınırlarını genişletiyor.

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