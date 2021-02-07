TEB, Şekerbank ve Garanti Bankası ilk defa kredi çekenlere 17.500 TL kredi kampanyası başlattı

.EB Bankası, Şekerbank ve Garanti Bankası üzerinden İlk defa kredi kullanacak olan müşterilere sadece kimlikleri ile birlikte 17.500 TL kredi kullanılmaktadır. Sizlere yazımızda daha önce de bankalardan kredi kullanmamış olan kişilerin ilk defa kredi alacakları zaman bu üç banka üzerinden nasıl kredi alacaklarından bahsedeceğiz. 17.500 TL kadar ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Bu krediler 36 ay vade ve 3 ay ertelemeli olarak müşterilere sunulmaktadır.

Kredi başvurusu yaptığımız zaman bankaya verdiğimiz TC kimlik numaramız ile beraber kredi sorgulamasına gireriz. Bu durumda bankalar bizim kredi notunuzu banka kredi sicilinizi sorgular. Eğer uygun değilsek onay alamazsınız. Daha önce bankalarda hiç çalışmamış kredi veya kredi kartı kullanmamış kişilerde sicili bozuk olan kişiler gibi onay alamıyor. Bu sebeple kredi alma şansınız çok düşüyor. Ama bazı bankalar ise ilk defa kredi kullanacak olan müşterileri kendi banka portföyüne yerleştirmek için kampanyalar yapmaktadır. TEB Bankası, Şekerbank ve Garanti Bankası'da 17.500 tl ye kadar müşterilerine kredi imkanı sağlamaktadır. TEB Bankası, Şekerbank ve Garanti Bankası üzerinden 17 bin 500 TL'ye kadar kredi başvurusu yapmak isteyenler için hazırladığımız bu yazımızda sizlere nasıl kolay bir şekilde başvuru yapabilirsiniz ve her bankanın kendi politikalarından bahsedeceğiz.

TEB Bankası Hoşgeldin 17.500 TL kredi kampanyası

Şekerbank 17.500 TL kredi başvurusu

Daha önce bankalardan kredi kullanmamış olan kişiler eğer en az 3 aylık sigortası varsa en yakın TEB Bankası şubesine kimlikleri ile birlikte giderek kredi başvurusunda bulunabilir. Kredi başvurusu yaptıktan sonra banka sizin sigortanızı bakacak ve eğer uygun görürse kredi kullandıracaktır. 17.500 TL kadar kredi limiti vardır. Bu sizin gelir durumunuza göre değişecektir. 17.500 TL altında da kredi onayı alabilirsiniz. Alacağınız kredi onaylarında 3 ay erteleme ve toplamda da 36 ay vade ile kredi kullanırsınız. Ayrıca kredi kullanan kişiler bir ay sonra kredi ödemesini yaptıktan sonra bu bankanın kredi kartı olan TEB Bonus kredi kartına da alabilirler.

Şekerbank üzerinden de kredi başvurusu yapabilirsiniz. Bu bankadan kredi kullanmak için en az 6 aylık sigortanızın olması gerekiyor. Eğer emekli iseniz de emekli maaşınızı bu bankaya taşıyarak daha yüksek limitler de kredi kullanabilirsiniz. Kredi başvurusunu en yakın Şekerbank şubesinden yaparak hemen aynı gün içerisinde onay alabilir ve aynı gün içerisinde kredinizi kullanabilirsiniz.

Garanti Bankası 17.500 TL kredi başvurusu

Garanti Bankası üzerinden 17 bin 500 TL'ye kadar kredi kullanabiliyorsunuz. Garanti Bankası 17.500 TL kredi başvurusu yapmak için banka şubesine gitmeniz yeterli. Bu bankada da en az 3 aylık sigortanızın olması gerekiyor. İhtiyaç Kredisi olarak verilecek olan bu kredilerde ilk taksit ödemenizi de 3 ay ertelemeli yapabilirsiniz. Kredi kullandıktan sonra düzenli ödemeler yaparsanız banka sizlere daha yüksek limitlerde de kredi kullandırır. Ayrıca bankanın kredi kartına da alabilirsiniz.