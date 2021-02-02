TCMB: Enflasyonda yüzde 5 hedefinden uzağız!

TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) tarafından Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'a bir mazeret mektubu yollandı. Söz konusu mektupta, enflasyonu 2020 senesinde etkileyen durumlardan bahsedildi. Talep yönlü ve maliyet yönlü unsurların enflasyondaki yükselişi tetiklediğine dikkat çekilen mektupta, gıda fiyatlarının da enflasyondaki yükselişte etkili olduğu belirtildi.

Mektupta, enflasyon için belirlenen yüzde 5 hedefinden uzak olunduğu vurgulanarak, yüzde 5 hedefini orta vadede yerine getirebilmek amacıyla enflasyon hedeflemesi rejiminin bütün unsurlarıyla hayata geçirileceği ifade edildi.

TCMB Başkanı Ağbal ne demişti?

TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) Başkanı Ağbal, 28 Ocak 2021 tarihinde yaptığı açıklamada, enflasyonun 2021 senesinin sonunda yüzde 9,4 olacağının tahmin edildiğini ifade etmişti. Enflasyonun 2022 senesinin sonunda yüzde 7'ye düşebileceğini belirten Ağbal, enflasyonun 2023 senesinin sonunda ise yüzde 5'e gerileyebileceğini aktarmıştı.

"İmkânlar seferber edilecek"

Sıkı para politikasının süreceğini vurgulayan Ağbal, 2020 senesine ilişkin enflasyon tahmini konusunda yüzde 7'ye işaret etmişti. Ağbal, enflasyon hedefini tutturmak için yoğun bir şekilde çalışma yürütüleceğini belirterek, Para Politikası Kurulu'nun 2023 senesinin sonunda enflasyonun yüzde 5'e gerilemesi amacıyla tüm imkânları seferber edeceğini ifade etmişti.

Ağbal, enflasyon hedefinin tutturulması için fiyat istikrarının kritik bir önem taşıdığına dikkat çekerek, bu konuda birlikte çalışacak olan kurumlara ait yükümlülüklerin de fazla olduğunu aktarmıştı.

"Riskler yukarı yönlü olacak"

Küresel enflasyona ilişkin risklerin bu sene genel olarak yukarı yönlü seyredeceğini belirten Ağbal, gelişmiş ülkelerdeki enflasyon ile gelişmekte olan ülkelerdeki enflasyonun düşük olduğunu ifade etmişti. Ağbal, gelişmekte olan ülkelerde portföy girişinin yükselişe geçtiğine dikkat çekerek, iktisadi faaliyetlerin geçen senenin son çeyreğinde güçlü seyrettiğini söylemişti. Sipariş, üretim ve kapasite kullanım oranlarında güçlü bir seyir yaşandığını aktaran Ağbal, hizmet sektörüne ait alt sektörlerde ciroların koronavirüs sürecinden önceki düzeyi geçtiğini belirtmişti.

"Kredi ivmelenmesinde yavaşlık oluştu"

Ağbal, koronavirüs tedbirleri nedeniyle hizmet sektöründeki istihdamın olumsuz etkilendiğini ifade ederek, yıllık kredi büyümesinin genişlemeye sebep olduğunu kaydetmişti. Bunun firma kredileri, ihtiyaç kredileri ve konut kredilerinde belirginleştiğini aktaran Ağbal, net kredi hacminin 518 milyar lira olarak gerçekleştiğini ve kredi faizlerinin arttığını söylemişti. Ağbal, kredi ivmelenmesinde yavaşlık oluştuğuna dikkat çekerek, M2 para arzının ise yüzde 33'lük artışla 833 milyar liraya yükseldiğini ifade etmişti.

"Cari işlemler açığı 38 milyar dolar oldu"

Cari işlemler açığının 38 milyar dolar olduğunu belirten Ağbal, cari açık ve sermaye çıkışlarının sonucu olarak rezerv kayıplarının meydana geldiğini söylemişti. Ağbal, borçlanma maliyetlerinin arttığını kaydederek, tüketici enflasyonunun 2020 senesinin sonunda yüzde 14,60'a yükseldiğini ifade etmiş, gıda fiyatlarının bu hususta belirleyici olduğuna dikkat çekmişti.