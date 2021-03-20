TCMB Başkanı Ağbal görevden alındı!

TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alındığı bildirildi. Söz konusu ismin yerine ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu'nun atandığı öğrenildi.

133 gün boyunca görevde kaldı

8 Kasım 2020 tarihinde TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) Başkanlığına getirilen Ağbal, Kasım ve Aralık aylarında faizi 675 baz puan artırmıştı. Ağbal yönetiminde olan TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası), Ocak ve Şubat aylarında ise politika faizini sabit tutmuş, fakat 18 Mart Perşembe günü ise politika faizinde 200 baz puanlık bir artışa gitmişti. Ağbal'ın görevde kaldığı 133 gün boyunca politika faizindeki artış 8.75 puan olarak kayıtlara geçmişti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yaptı

Görevden alınan Ağbal, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) Başkanlığı dâhil olmak üzere şimdiye dek getirdiği bütün görevlerden dolayı teşekkürlerini sundu. Görevden alınması sebebiyle şükranlarını sunan Ağbal, söz konusu kararın hayırlı olmasını diledi.

Politika faizi yüzde 19'a yükseltilmişti

TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası), tahmin edilmeyecek bir biçimde önden yüklemeli iki puanlık bir faiz artışı gerçekleştirmişti. Bunun sonucunda dolar/TL de 7.21 liraya kadar gerilemişti. PPK (Para Politikası Kurulu), 18 Mart Perşembe günü gerçekleştirdiği toplantıda, politika faizini yüzde 19'a yükseltmişti. Söz konusu kararla birlikte Türkiye, G20 ülkeleri arasında yüksek faiz bakımından ikinci sıraya yerleşmişti. Söz konusu karar bazı kesimlerin tepkisini çekmişti. Ağbal, yine d görev süresi boyunca politika faizinde yaptığı 8.75 puanlık artışla dikkat çekmişti.

Uysal'dan sonra göreve getirilmişti

TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) Başkanı Murat Uysal'ın 7 Kasım 2020'de görevden alınması üzerine yerine getirilen Ağbal döneminde enflasyonu kontrol altında tutabilmek için yüzde 10.75 olan politika faizi yüzde 19'a kadar çıkarılmıştı.

Prof. Dr. Kavcıoğlu atandı

Ağbal'ın yerine atanan Prof. Dr. Kavcıoğlu'nun Bayburt'ta dünyaya gelmesi dikkatlerden kaçmadı. Ağbal'ın Bayburt'ta 1968 senesinde doğduğu, Prof. Dr. Kavcıoğlu'nun da Bayburt'ta 1967'de dünyaya geldiği biliniyor.

Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu kimdir?

Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Bayburt'ta 23 Mayıs 1967 tarihinde dünyaya geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Bölümü'nü tamamlayan Kavcıoğlu, İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsü’nde eğitim gördü. Kavcıoğlu, denetim uzmanı olmasının ardından İngiltere'de bulunan Hastings College'da İşletmecilik eğitimi aldı. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü'nde hem yüksek lisans eğitimi hem doktora eğitimi alan Kavcıoğlu, 2019 tarihinde VakıfBank Yönetim Kurulu'nda başkanvekilliği görevini üstlendi.

Kavcıoğlu, Esbank T.A.Ş.'de müfettiş yardımcılığı yapmasının ardından müfettişlik, şube müdürlüğü ve genel müdür yardımcılığı görevlerini yürüttü. Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı'nda başkan olan Kavcıoğlu, Bayburt Üniversitesi Kalkındırma Vakfı'nda da mütevelli heyeti üyeliği görevini üstlendi. Kavcıoğlu, aynı zamanda Galatasaray Spor Kulübü'nde kongre üyeliği yapıyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi Mezunlar Derneği'nin kurucu üyesi de olan Kavcıoğlu'nun iki kitabı var:

- Enerji Sektöründe Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi

- Ticari Bankalarda Sorunlu Kredilerin Yönetimi Çözüm Yolları ve Takibi

Kavcıoğlu, 26'ncı Dönem AK Parti (Adalet ve Kalkınma Partisi) Bayburt Milletvekili seçildi. Evli olan Kavcıoğlu, aynı zamanda üç çocuk babası.

Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2021, 08:58