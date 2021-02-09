TCMB Başkanı Ağbal ekonomistlere seslendi: Önceliğimiz fiyat istikrarı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Ağbal, bugün ekonomistlere seslendi.

"Fiyat istikrarını sağlamak temel görevimiz"

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) olarak fiyat istikrarını kalıcı şekilde sağlamanın temel görevleri olduğuna dikkat çekti. Yapacakları hamlelerle para politikası çerçevesini bu amaç doğrultusunda kararlı bir şekilde uygulayacaklarını belirten Ağbal, finansal şartlarda uygulanacak sıkılaşma ve sıkı para politikasıyla daha olumlu bir ekonomik faaliyet seviyesine yönelim sağlanacağına dikkat çeken Ağbal, bunun talep kanalı aracılığıyla gerçekleştirileceğini ifade etti.

"Enflasyon gerileyecek"

Ağbal, sıkı duruş ve tahmin edilebilirlik sayesinde ülke risk priminin azalacağını ve ters para ikamesinin hayata geçeceğini kaydederek, bu şekilde enflasyonun gerileyeceğini ve Türk Lirası tasarruflarına yönelik eğilimin artacağını dile getirdi. Finansman maliyetlerinin kalıcı şekilde gerileyeceğine ve rezervlerin artacağına dikkat çeken Ağbal, bütün kararların fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda verileceğini söyledi. Ağbal, makroekonomik istikrar ile finansal istikrarın temelinin "fiyat istikrarı" olduğunu dile getirdi.

Sıkı para politikasının 2023 senesine kadar yani yüzde 5 hedefine ulaşana kadar korunacağını belirten Ağbal, yani kuvvetli dezenflasyonist etki getirecek seviyede bir para politikası setinin uygulanacağını aktardı.

"Rezervler artırılacak"

Ağbal, kuvvetli ve istikrarlı sermaye girişleri ve tersine dönen dolarizasyon eğilimiyle beraber döviz alım ihaleleri yöntemiyle rezervlerin artırılacağını kaydederek, koşullar uygun bir hale geldiğinde bu konuda hazırlanan planların da tüm şeffaflığıyla duyurulacağını ifade etti. Bütün paydaşların fiyat istikrarı ve dezenflasyon sürecine katılımının gerekli olduğunu belirten Ağbal, bütünsel bir tutum ile koordinasyonun şart olduğuna inandığını ekledi.

Sıkı para politikası nedir?

Ağbal'ın sık sık sözünü ettiği sıkı para politikası nedir? Söz konusu politika, enflasyona yol açan talep artışının durdurulmasını amaçlar. Bu yüzden para arzının kısılması çözüm olarak getirilir. Fakat bunun geçici ve gecikmesiz bir uygulama olması gerekir çünkü millî gelirin azalması, üretimin azalması ve işsizliğin artması gibi sonuçlara neden olabilir. Öte yandan, dış borç probleminin çözümü de sıkıntıya girer. Mahfi Eğilmez'e göre, merkez bankaları ellerinde bulunan para politikası araçlarını bu doğrultuda kullanır. Merkez bankaları, sıkı para politikası doğrultusunda "enflasyon hedeflemesi" yöntemini kullanırlar. Hedef enflasyon belirleyen merkez bankaları, para politikası araçlarını da söz konusu hedefe göre ayarlarlar.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Ağbal, 2021 yılının sonunda yüzde 9,4 enflasyon, 2022 yılının sonunda yüzde 7 enflasyon beklendiğini belirterek, 2023 yılının sonunda da yüzde 5 enflasyon hedeflendiğini dile getirmişti. Ağbal, yüzde 5 enflasyon hedefi doğrultusunda Para Politikası Kurulu'nun tüm imkânları seferber edeceğini aktarmıştı. Fiyat istikrarının çok önemli olduğuna dikkat çeken Ağbal, birlikte hareket edilecek kurumların bu konudaki yükümlülüklerinin çok fazla olduğunu ifade etmişti.