TCMB Başkanı Ağbal: 2021'de faiz indirimi beklemeyin!

TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) Başkanı Ağbal, kalıcı fiyat istikrarının büyük bir önem arz ettiğini söyledi. Kuvvetli bir dezenflasyonist denge ile para politikasının belirleneceğini kaydeden Ağbal, hedef patikadan enflasyonun sapma ihtimalinde karşı önden ek sıkılaştırma gerçekleştireceklerini dile getirdi.

"Arz kısıtları önemli"

Ağbal, 2021 senesinin Ocak ayına dair ÜFE (Üretici Fiyat Endeksi) ve TÜFE'ye (Tüketici Fiyat Endeksi) bakıldığında uluslararası emtia fiyatlarında süren artışların, döviz kurunun enflasyon üstünde birikimlere sahip olmasının, arz kısıtlarının ve üretici fiyatlarında yaşanan kuvvetli artış eğiliminin önem arz ettiğini belirtti.

"Faiz indirimi yapmamız mümkün değil"

Enflasyon patikası üstünde beklenen yukarı yönlü risklerin önemini muhafaza edecek olması ve söz konusu patikanın öngörülen eğiminin göz önünde bulundurulması halinde 2021 senesinde faiz indirimi yapılmasının mümkün olmadığını dile getiren Ağbal, enflasyonda kalıcı şekilde düşüşün hedeflendiğini aktardı.

"Fiyat istikrarını ilişkin göstergeler oluşmalı"

Ağbal, bunun yanında fiyat istikrarına ilişkin göstergelerin de oluşmasının şart olduğuna dikkat çekerek, enflasyonda yüzde 5 hedefine ulaşana kadar para politikası faiz oranı patikasıyla yaşanan/öngörülen enflasyon oranı arasındaki seviyenin kuvvetli bir dezenflasyonist denge göz önünde bulundurulacak oluşturulacağını ve söz konusu dengenin daima muhafaza edileceğini aktardı.

"Sıkı para politikası devam etmeli"

Sıkı para politikasının devamına önem verildiğine dikkat çeken Ağbal, enflasyonun geçici sebeplerle aşağı geldiğinin görülmesi ve sıkı para politikasından vazgeçilmesi halinde enflasyonun yeniden yukarı yönlü seyredeceğini ifade etti.

"Önden reaksiyon gösterilecek"

Ağbal, enflasyonda yüzde 5 hedefine ulaşana kadar sabır gösterileceğini vurgulayarak, fiyatlama davranışlarına ve enflasyon beklentileri kapsamında verilerin hedef patikasından sapma ihtimalinde önden ek sıkılaştırmaya gidileceğini aktardı. Tehlikelere karşı önceden reaksiyon gösterilmesi halinde enflasyonist baskıların daha kolay yönetileceğine dikkat çeken Ağbal, reaksiyonun geç verilmesi durumunda ağır ekonomik bedeller ödenebileceğini dile getirdi.

"Fiyat istikrarına ulaşacağız"

Ağbal, verilecek olan kararlar ve kuvvetli iletişimle başarı elde edileceğine dikkat çekerek, enflasyonda yüzde 5 hedefine varana kadar sıkı para politikasının uygulanacağını ve bu şekilde fiyat istikrarının sağlanacağını söyledi.

"2021'in sonunda yüzde 9,4'e gerileyebilir"

Enflasyonun 2021 senesinin sonunda yüzde 9,4'e gerilemesini beklediklerini kaydeden Ağbal, diğer yandan yukarı yönlü risklerin bariz bir biçimde ortada olduğunu ifade etti. Ağbal, yukarı yönlü risklerin mevcut olduğunu ve söz konusu risklerin yaşanması halinde ek sıkılaşma uygulanacağını ve enflasyon görünümünün üstündeki yansımalarının azaltılacağını belirtti.

"Politika faizini orta vadeli enflasyon hedefine uygun düzeyde tutacağız"

Politika faizinin orta vadeli enflasyon hedefine beklenen zamanda ulaşılmasını sağlayacak bir seviyede tutulacağını aktaran Ağbal, söz konusu faizin "gerçekleşen ve öngörülen enflasyonun üstünde bir düzeyde olacağını" ancak iki düzey arasında bulunan aralığın enflasyonist baskıların durumuna ve para politikası reaksiyonuna duyarlı olup olmadığına göre değişeceğini ekledi.