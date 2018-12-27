TBB’den Doğuş Holding, Türk Telekom ve Yıldız Holding açıklaması

İstanbul, 27 Aralık () - Türkiye Bankalar Birliği (TBB), bankacılık sektörünün Doğuş Holding, Türk Telekom ve Yıldız Holding ile ilgili çalışmalarına ilişkin bir kamuoyu açıklaması yaptı.

TBB’nin, "Bankacılık sektörünün Doğuş Holding, Türk Telekom ve Yıldız Holding ile ilgili çalışmaları" başlıklı açıklamasında, "bankalar ve diğer finansal kurumların münferit veya birlikte olarak, borçlarını ödemek isteyen, ancak farklı nedenlerle borçlarını ödemekte zorlanan müşterilerin ödeme kabiliyetlerinin iyileştirilmesine destek olduğna" işaret edildi.

TBB’nin açıklamasında, "her bir müşterinin mali durumu, ödeme gücü ve uzun dönem borçlu-alacaklı ilişkisi ayrı ayrı ve özenle değerlendirilerek, karşılıklı iyi niyete ve özveriye dayalı şekilde, bankalar müşterilerine kredi kanallarını açık tutmakta, yeniden yapılandırma veya yeni itfa planı yoluyla vade, ödeme ve teminat koşullarında esneklik sağlandığı" belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

“Bu çerçevede, ekonomik faaliyetleri itibarıyla sektörlerinde ve ticari ilişkilerinde ülkemiz ekonomisinde önemli yere sahip olan, Türkiye için katma değer üreten ve istihdam sağlayan işletmelerimizle yapılandırma, sendikasyon anlaşmaları ve hisse devir işlemleri yapılmaktadır.

Doğuş Holding A.Ş.’nin yapılandırması 21 Aralık 2018 tarihinde kamuoyu ile paylaşıldı. Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin bankalara olan hisse devir işlemlerinin tamamlanmasına ilişkin olarak da ilgili kuruluşlar tarafından kamuoyu açıklama platformuna açıklama yapıldı.

“Bunlara ilavaten, gıda sektörü başta olmak üzere sanayinin çeşitli alt sektörlerinde faaliyet gösteren, ülkemizde, bölgemizde ve dünyada önemli bir yere ve markaya sahip olan Yıldız Holding A.Ş.’nin bankalarla olan sendikasyon anlaşması tek çatı altında toplandı.

“Önceki aylarda, Yıldız Holding ile alacaklı bankalar tarafından ayrı ayrı uygulamaya alınan sendikasyon anlaşması, çerçeve anlaşmasının temel prensipleri esas alınarak, ticari kurallar içinde Holding’in de uzlaşısıyla, alacaklı tüm bankaların bir araya geldikleri tek sözleşmeye dönüştürüldü.

“Bu sayede; ülkemizde üretimin, yatırımın, ticaretin ve istihdamın önemli yapı taşlarından olan şirketlerimizin ekonomimize olan katkılarını daha da artırması bekleniyor.

“Yapılandırma, hisse devri, sendikasyon anlaşması çalışmalarının başarıyla sonuçlandırılmasında bankalarımıza, şirketlerimize ve emeği geçenlere teşekkür ederiz.

“Bu çalışmalar sayesinde, bir yandan borçlarını geri ödeme kabiliyeti artması beklenen işletmelerimizin, üretim değerleri muhafaza edilerek ekonomik faaliyetlerini sağlıklı olarak sürdürmeleri; bir yandan da bankaların aktif kalitesinin korunması ve alacaklarının tahsilatı mümkün olabilecektir.

“Bankacılık sektörü, tüm paydaşlarıyla yakın işbirliği ve diyalog içinde, tecrübesini ve kaynaklarını ülkemizin menfaatleri doğrultusunda en verimli şekilde kullanmaya, istihdam sağlayan ekonomik faaliyetin ve büyümenin finansmanını sürdürmeye, varlık değerlerinin korunmasına ve yatırımcı güveninin yüksek tutulmasına azami ölçüde katkı sağlamaya ve ekonomimize destek olmaya devam edecektir.”