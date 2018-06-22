TBB: Hesap ve kart bilgileri özeldir, asla paylaşılmamalıdır

İstanbul, 22 Haziran () – Türkiye Bankalar Birliği (TBB) banka müşterilerini, "SMS, elektronik posta, sosyal medya ileti ve reklamları" üzerinden yapılan dolandırıcılıklara karşı uyardı.

TBB'den yapılan açıklamada, "banka hesabı ve kart bilgilerinin asla paylaşılmaması" gerektiği vurgulanarak, şu konulara dikkat çekildi:

“Kamuoyundan gelen bilgilerden, banka müşterilerine SMS, elektronik posta, sosyal medya ileti ve reklamlarıyla, ‘puan kazandınız’, ‘kart aidat ücretiniz iade edildi’, ‘masrafınız iade edildi’, ‘ihtiyaçlarınıza en uygun krediyi sizin için analiz edelim’ gibi vaatler sunulduğu anlaşılmaktadır. Müşteriler, iletilerde yer alan internet sitelerine yönlendirilerek kişisel bilgileri talep edilmektedir.

“Kullanılan logo, isim ve kurumsal renklerle bankadan geldiği izlenimi veren bu iletiler kişisel ve banka bilgilerinizi almaya yöneliktir ve dolandırıcılık amacıyla gönderilmektedir.

“Kişisel veriler, banka hesap ve kredi kartı bilgileri ve güvenlik şifreleri kişiye özel olup asla paylaşılmamalıdır. Bu tür bilgilerin talep edilmesi durumunda, mutlaka adı geçen banka aranarak bilgi alınmalıdır.

“SMS, elektronik posta ve sosyal medya iletileriyle yapılan yönlendirmeler veya arama motorları üzerinden giriş yapılan internet sitesi adreslerinin bankanıza ait olduğundan emin olmak için güvenlik sertifikaları mutlaka kontrol edilmelidir.

“İnternet tarayıcısındaki adres çubuğuna bankanın site adresi yazılarak siteye giriş yapılmasına özen gösterilmelidir.

“Dolandırıcılığa maruz kalınmaması ve mağduriyet yaşanmaması için güvenlik uyarılarına hassasiyet gösterilerek, dikkatli olunmalıdır.”