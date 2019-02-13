Tavuk yumurtası üretimi Aralık’ta 1.7 milyar adet oldu

İstanbul, 13 Şubat () - Tavuk yumurtası üretimi Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 3.0 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.3 azaldı ve 1.7 milyar adet oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan “Kümes Hayvancılığı Üretimi, Aralık 2018” verilerine göre;

“Kesilen tavuk sayısı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1.6, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.4 azalarak 99 milyona çekildi.

“Kesilen hindi sayısı ise 773 bin adet ile bir önceki aya göre yüzde 48.3, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.3 arttı.

“Tavuk eti üretimi Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1.6, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7.6 azalarak, 171 bin 624 tona düştü.

“Kasım ayında hindi eti üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 20.2 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.0 azaldı ve 5 bin 956 ton oldu.”

“Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre tavuk eti üretimi bir önceki aya göre yüzde 2.2 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise tavuk eti üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7.4 azaldı.” (Grafik)