'Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik'te süre yıl sonuna uzatılmalı'

BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak, 'Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik'le birlikte 5 Eylül'den itibaren yetki belgesi olmayan emlak işletmelerine ruhsat verilmediğini belirterek, sürenin yıl sonuna kadar uzatılmasının sektör temsilcilerini rahatlatacak bir adım olacağını söyledi.

BTSO Akademi projesi ile iş dünyasını yakından ilgilendiren yeni yasal düzenlemeler hakkında, oda üyelerinin alanında uzman isimlerle bilgilendirilmesine devam ediliyor. Ticaret Bakanlığı yetkililerinin sunumlarıyla düzenlenen 'Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik Bilgilendirme Semineri', BTSO Hizmet Binası'nda gerçekleştirildi. Seminere BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak, Bursa Ticaret İl Müdürü Zübeyir Tokgöz, BTSO Meclis üyeleri Rıdvan Hasırcı ve Özgür Akın, BTSO 54'üncü Komite Başkanı Ayhan Üstünel, 54'üncü Komite üyeleri ve iş dünyası temsilcileri katıldı.

'SEKTÖRÜN BEKLEDİĞİ BİR DÜZENLEMEYDİ'

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak, düzenledikleri eğitimlerle sektör temsilcilerini yeni yasal düzenlemeler hakkında bilgilendirdiklerini söyledi. Haziran ayında yayımlanan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik'in emlak ve gayrimenkul sektörünü yakından ilgilendiren önemli bir düzenleme olduğunu belirten Şenocak, "Söz konusu yönetmelik, mesleği disipline kavuşturacak olması açısından sektör tarafından uzun süredir beklenen bir düzenlemeydi. Gayrimenkul aracılık, danışmanlık ve yönetim hizmeti konusunda sektörü yeniden dizayn eden, bununla birlikte yetki belgesi, hizmet bedeli, yetkilendirme sözleşmesi karmaşıklıklara son veren bir uygulama modeli, sektör temsilcilerimizin en önemli talepleri arasındaydı" dedi. Yönetmelikle birlikte 5 Eylül'den itibaren yetki belgesi olmayan emlak işletmelerine ruhsat verilmediğini kaydeden Şenocak, bu durumun sektör çalışanları açısından sancılı bir süreci de beraberinde getirdiğine dikkati çekti. Düzenlemenin mağduriyet oluşmadan hayata geçirilmesi adına yetki ve yeterlilik belgesi için belirlenen tarihin yıl sonuna kadar uzatılmasını talep ettiklerini ifade eden Şenocak, "Yeni düzenlemenin sektörde mağduriyet oluşmadan hayata geçmesi hepimizin ortak beklentisi. Bu kapsamda yetki ve yeterlilik belgesi için son tarih olarak belirlenen 5 Eylül tarihinin yıl sonuna kadar uzatılması sektörde faaliyet gösteren birçok firmamızı da rahatlatacaktır" diye konuştu.

'SEKTÖRLE ORTAK ÇALIŞMAYA HAZIRIZ'

Bursa Ticaret İl Müdürü Zübeyir Tokgöz, 'Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik'in Perakende Ticaret Yasası çerçevesinde hazırlandığını söyledi. Yönetmeliğin emlak piyasasını düzenleyeceğini ve ticaretin hakkaniyetli gerçekleşmesini sağlayacağını belirten Tokgöz, "Ancak bunun için bir süreç gerekiyor. Bizler emlak sektörünün sorunlarının farkındayız. Bu sorunları düzeltmek en önemli görevlerimiz arasında. Bu noktada sektör temsilcilerinin çözüm önerilerini dinlemeye ve ortak çalışmalar gerçekleştirmeye hazırız" ifadelerini kullandı.



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