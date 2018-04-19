Tarımsal İşletme Yapı Araştırması sonuçları açıklandı

İSTANBUL, () - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2016 yılı Tarımsal İşletme Yapı Araştırması (TİYA) sonuçlarını açıkladı. Buna göre, tarımsal işletmeler, yüzde 25,9 ile 20-49 dekar işletme büyüklük grubunda yoğunlaştı.

Araştırmada, tarımsal işletmelerin fiziksel büyüklüklerinin belirlenmesi, tarımsal işletmelerin tip ve ekonomik büyüklüğü temel alınarak sınıflandırılması ve işletmelere ait temel yapısal istatistiklerin derlenmesi amaçlandı.

Toplam işletmenin yüzde 5,3'ü sadece büyükbaş ya da küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapmaktadır. Tasarrufunda arazi olan işletmelerin yüzde 25,9’u 20-49 dekar işletme büyüklük grubunda yoğunlaşmakta, tarımsal işletmelerin tasarrufunda bulunan arazi ise yüzde 24,5 ile en fazla 200-499 dekar işletme büyüklük grubunda yer almaktadır.



Tarımsal işletmelerin yüzde 80,7'si 100 dekardan küçük işletme büyüklük gruplarında yer almaktadır. Bu işletmelerin tasarrufunda bulundurduğu arazi ise toplam arazinin yüzde 29,1’ini oluşturmaktadır.

TARIMSAL İŞLETMELERİN TASARRUFUNDAKİ ARAZİNİN YÜZDE 97,1'İ TARIM ARAZİSİDİR



Tarımsal işletmelerin tasarrufunda bulunan arazinin; yüzde 69,3'ü ekilen tahıl ve diğer bitkisel ürün, yüzde 9,7'si nadas, yüzde 11,9'u meyve ve diğer uzun ömürlü bitkiler ile içecek ve baharat bitkileri (fidanlık ve örtüaltı dahil), yüzde 2,2'si sebze ve çilek alanı ile çiçek bahçeleri (fidelik ve örtüaltı dahil), yüzde 2,4'ü daimi çayır, yüzde 1,3'ü otlak (mera), yüzde 0,3'ü sadece hane halkının kendi tüketimi için kullanılan (mutfak bahçesi) alan, yüzde 2,9'u diğer arazilerdir. Buna göre, tarımsal işletmeler tasarrufundaki arazinin yüzde 97,1'ini tarımsal amaçlı kullanmaktadır.



Tarımsal işletmelerin tasarrufunda bulunan arazinin yüzde 31,4'ü sulanmaktadır. Arazinin kullanım şekline göre sulanan alan oranları incelendiğinde, ekilen tahıl ve diğer bitkisel ürün alanının yüzde 34,7'si, sebze ve çilek alanı ile çiçek bahçelerinin (fidelik ve örtüaltı dahil) yüzde 84,1'i, meyve ve diğer uzun ömürlü bitkiler ile içecek ve baharat bitkilerinin kapladığı alanın (fidanlık ve örtüaltı dahil) yüzde 37,8'i, daimi çayır arazisinin yüzde 29,8'i, kavaklık-söğütlük arazinin yüzde 41,5'inin sulandığı görülmektedir.



TARIM ARAZİSİNİN YÜZDE 59,9’U YALNIZ KENDİ ARAZİSİNİ İŞLETEN İŞLETMELERİN TASARRUFUNDADIR



Tarımsal işletmelerin tasarrufundaki tarım arazisinin tasarruf şekli incelendiğinde, yalnız kendi tarım arazisini (zilyetlik dahil) işleten işletmelerin toplam işletme içindeki oranı yüzde 79,5, işledikleri tarım arazisinin toplam tarım arazisi içindeki oranı ise yüzde 59,9 olarak belirlenmiştir. Tarımsal işletmelerin, yüzde 17,1’i hem kendi arazisini hem de başkasının arazisini işletmektedir. Kendi arazisi olmayan işletmelerin yüzde 3,3'ü yalnız kira ve yalnız ortakçılıkla tuttuğu araziyi, yüzde 0,1'i ise iki ya da daha fazla tasarruf şekli ve diğer tasarruf şekilleri ile arazi işlediği tespit edilmiştir. İşletmelerin tarım arazisi parça sayısı incelendiğinde, işletme başına düşen tarım arazisi parça sayısı 5,9 adet olup tarım arazisi ortalama parça büyüklüğü ise 12,9 dekardır.



BÜYÜKBAŞ HAYVANI OLAN İŞLETMELER YÜZDE 44,5 İLE 1-4 BAŞ İŞLETME BÜYÜKLÜK GRUBUNDA YOĞUNLAŞTI



Büyükbaş hayvanı (sığır ve manda) olan tarımsal işletmelerin, büyükbaş hayvan sayısına göre işletme büyüklüğü grubu incelendiğinde, işletmeler yüzde 44,5 ile 1-4 baş hayvanı olan işletme büyüklüğü grubunda, hayvan sayısı ise yüzde 24,8 ile 20-49 baş hayvanı olan işletme büyüklüğü grubunda yoğunlaşmaktadır.



KÜÇÜKBAŞ HAYVANI OLAN İŞLETMELER YÜZDE 28,5 İLE 50-149 BAŞ İŞLETME BÜYÜKLÜK GRUBUNDA YOĞUNLAŞTI



Küçükbaş hayvanı (koyun ve keçi) olan tarımsal işletmelerin, küçükbaş hayvan sayısına göre işletme büyüklüğü grubuna bakıldığında, işletmeler yüzde 28,5 ile 50-149 baş hayvanı olan işletme büyüklüğü grubunda, hayvan sayısı ise yüzde 36,3 ile 300+ baş hayvanı olan işletme büyüklüğü grubunda yoğunlaştığı belirlenmiştir. Tarımsal işletmelerin ekonomik büyüklüklerine göre dağılımı incelendiğinde ise işletmelerin en fazla yüzde 36,3 ile 6 660 - < 26 640 lira ve yüzde 27,5 ile 26 640- < 83 250 lira ekonomik büyüklük gruplarında yoğunlaştığı belirlendi.



HANEHALKI FERTLERİNİN YÜZDE 37,4'Ü YILDA ORTALAMA 225 GÜN VE DAHA FAZLA KENDİ TARIM İŞLETMESİNDE ÇALIŞTI



Tarım işinde çalışma süresi gruplarına göre hanehalkı fertlerinin kendi tarım işletmesinde çalışma süreleri incelendiğinde yüzde 37,4'ü yılda ortalama 225 gün ve daha fazla çalışmaktadır. Kendi tarım işletmesinde tarım işinde 56 günden az çalışan hanehalkı ferdinin oranı ise yüzde 20,9 olarak tespit edilmiştir.

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