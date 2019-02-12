Tanzim satış noktalarında rekor domatesin oldu

İSTANBUL, () –İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 50 ayrı noktada sebze ve meyve fiyatlarını düşürmek için hayata geçirilen tanzim satış noktalarında en fazla talep 118 tonla domatese oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 50 ayrı noktada sebze ve meyve fiyatlarını düşürmek için tanzim satış noktaları açılmaya devam ediyor. Vatandaşlar market ve pazarlara göre daha uygun olan sebze ve meyveye büyük ilgi gösterdi,uzun kuyruklar oluştu. Satışın ilk gününde 118 ton ile domates en çok alınan sebze olurken; bunu 73 ton ile soğan takip etti.

Tanzim Satış Noktaları’nda satılan ürünlerle ilgili açıklamada bulunan İBB Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı; “Ürünlerimizi, tarladan aldığımız fiyata vatandaşlara sunacağız. İlk etapta domates, biber, patlıcan, patates, soğan, ıspanak ve salatalık olacak” dedi.

İLK GÜN TANZİM SATIŞ BİLANÇOSU

Ispanak: 16 ton

Patates: 70 ton

Domates: 118 ton

Salatalık: 15 ton

Patlıcan: 2,7 ton

Biber çarliston: 2 ton

Biber sivri: 1 ton

Soğan: 73 ton