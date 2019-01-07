Tank Palet'in özelleşmemesi için imza topluyorlar

SAKARYA'da Türk-İş Sendikası yaklaşık bin kişinin çalıştığı savunma sanayi üretiminin yapıldığı Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirilmemesi için imza kampanyası başlattı.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan 1. Ana Bakım Merkez Komutanlığı içindeki askeri üretimin yapıldığı Tank Palet Fabrikası hakkında verilen 'özelleştirme' kararının yankıları sürüyor.

Fabrikada yetkili olan Türk-İş'e bağlı Harb-İş Sendikası, son olarak Adapazarı şehir merkezinde ve sendika temsilciliğinin bulunduğu 22 farklı ilde özelleştirme kararının iptal edilmesi için imza kampanyası başlattı.

HEDEF 1 MİLYON İMZA

Atatürk Bulvarı'nda stant kuran sendika temsilcileri vatandaşları, "Askeri fabrikalara sahip çıkalım" sloganlarıyla imzaya davet etti. 1 milyon imzaya ulaşma hedefiyle başlatılan kampanya için Sakarya'da onlarca kişi imza attı. Türk İş Sakarya İl Temsilcisi Cemal Yaman, bu düşünceyi ortaya atanları samimiyete devet ettiklerini kaydederek şöyle konuştu:

"Türkiye genelinde Türk-İş'e bağlı sendikaları imza kampanyalarına iş yerlerinde devam ediyorlar. Bu imzalar 1 milyon kişi olur. Dışardan gelen ortak diye anılan insanların herhangi bir yerde tank üretmişlikleri yok, öyle bir tecrübeleri de yok. Biz bunu geliştirmek istiyoruz üretimi artırmak istiyoruz. Bu ne demek? Bu işçi üretmiyor mu? Bunların yapmış olduğu hizmetler, orduya vermiş olduğu silahlar falan burada en canlı örneği bu işin. Burada Altay Tankı'nı yapacak, herhangi bir yerde yapmış mı bu tankı bu kişiler? Alakası yok, onun için yine bize mahkumlar. Burada işçinin hakkından ziyade, biz işçinin hakkını korumakla zaten mükellefiz. Burada önemli olan Sakaryalıların hakkını korumak. Burası bir vakıf arazisi, para toplanmış bu araziler alınmış zamanında. Onlar toprağın altında şu anda, hiç birisi hakkını helal etmez. 25 yıllık birilerine verme hakları da yok. Biz bu fabrikanın özelleştirilmesine karşıyız" dedi.

'BU MÜCADELE BURADA BİTMEYECEK'

Harb-İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Yaşar Yavuz ise fabrikanın borsa şirketlerine satılması kararının ülkeyi pimi çekilmiş bomba haline getireceğini ifade ederek, "Ordu malı ordunun olmalıdır, milli olmalıdır' başlıklı biz imza kampanyasını başlattık. 22 ilde şubemiz var, bu illerde imza kampanyası bizim adımıza devam ediyor. Geçen hafta başlamıştık Perşembe günü bunu bir basın açıklamasıyla sonlandıracağız. Bu mücadele burada bitmeyecek. 19 Ocak'ta da Türkiye genelinden Türk-İş ailesi olarak tüm emekçi arkadaşlarımızı Sakarya'ya taşıyacağız. Çok büyük bir kalabalıkla miting yapacağız. Bosna Caddesi, Müftülük önünden Gar Meydanı'na yürüyüş yapacağız. Buradan taleplerimizi yeniden dile getireceğiz. Bizim buradaki tek davamız ordunun malı milli olmalı, yerli olmalıdır. Bize yarın savaşta iletişim, enerji ve savunma lazımdır. Bunu özel bir şirkete, kamuya açık borsa şirketlerine vermemizle ilerde ülkenin pimi çekilmiş bomba haline geleceğini düşündüğümüzden biz bu yolda yılmadan yorulmadan devam edeceğiz" diye konuştu.

Türk İş'in özelleştirmeye tepki için 19 Ocak Cumartesi günü Adapazarı Demokrasi Meydanı'nda çevre illerdeki binlerce sendika üyesinin de katılımıyla miting yapacağı öğrenildi.



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