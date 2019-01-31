Tanıtım çalışmalarıyla Türk narenciyesi Rusya gündeminde

İstanbul, 31 Ocak () - Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, Rusya’da TV ve radyo programlarına katılarak Türk narenciyesini tanıttı.

Yapılan tanıtım çalışmalarıyla, Türk narenciyesi Rusya basınının önemli gündem maddelerinden biri haline geldi. Komsomolskaya Pravda, Argumenty i Fakty, Kommersant, Gazprom Medya gibi birçok medya grubunun yayınlarında Türk narenciyesi gündemde yer aldı.

Söz konusu yayınların yanı sıra Rusya’nın önde gelen seyahat ve gastronomi dergilerinden, Ogoniok, Gastronom, Zdrovia ve L’Officiel Voyage’da Natalia Nehlebova ve Lyalya Kiseleva başta olmak üzere birçok Rus gazeteci kendi köşelerinde Türk narenciyesinin faydalarını örnekleri ile anlattı. Köşe yazarlarının kimi narenciyenin cildi güzelleştirdiğinden, kimileri de özellikle kış aylarında hastalıklardan koruduğuna vurgu yaptı.

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin girişimi ve Türkiye Tanıtım Grubu’nun desteği ile yapılan yayınlarda ise, dünya üzerinde ticareti yapılan her 100 meyvenin 13’ünü tüketen Rus halkının tercihinin Türk narenciyesi olduğu vurgulandı.

Rusya’nın en büyük narenciye tedarikçisi olma hedefi ile çalışmalar yapan Türk narenciye sektörünün toplam ihracatının üçte birini Rusya’ya yaptığı belirtilen yayınlarda, Türk narenciyesinin her geçen gün Rus mutfaklarında daha fazla yer edinmeye başladığına dikkat çekildi.

Hafta başında Rusya’yı ziyaret eden Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar’ı ziyaret eden Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, RBC ve TVC televizyonları ile Komsomolskaya Pravda Grubu’nun yayın organı KP Radio’da ekonomi ve gastronomi programlarına katıldı. Rusya Federasyonu Devleti’nin resmi yayın organı olan ve Rusya’nın en çok okunan gazetesi Argumenty i Fakty’nin haber portalı AIF.ru’dan editörler Natalia Nabatnikova ve Natalia Kolganova ile de görüşen Sin, bu yayınlara yaptığı açıklamalarda, Rus halkının önce kalplerine sonra evlerine girdiklerini belirtti. Bir diğer ziyaret ise Rusya Türkiye İş Konseyi Başkanı ve Rusya Federasyonu Devleti Üst Kanadı Senatörü Ahmet Palankoev’e yapıldı. Yapılan ziyarette iki ülke arasındaki iş imkanları değerlendirildi.

İzledikleri iletişim stratejisi sonucunda Türk narenciyesinin “Turkish Citrus” şeklinde Rusya’da bilinen bir marka haline geldiğini belirten Sin, Türk narenciyesi için Rusya’nın “vazgeçilmez bir pazar”, Rus halkı için de Türk narenciyesinin “vazgeçilmez bir lezzet” olduğunu vurguladı. (Fotoğraflı)