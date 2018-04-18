TANAP'tan gaz akışı haziranda başlıyor

Hakan TÜRKTAN/SEYİTGAZİ (Eskişehir), () - AZERBAYCAN'dan Türkiye'ye uzanan ve 'Enerjinin İpek Yolu' olarak adlandırılan Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP), Türkiye'nin ulusal gaz iletim şebekesine haziran ayı sonunda bağlanıyor.

Azerbaycan ve Türkiye'nin enerji alanında bugüne kadar süregelen başarılı iş birliğinin önemli projelerinden TANAP ile Azerbaycan'ın Şahdeniz Doğal Gaz Sahası İkinci Faz Geliştirme Projesi kapsamında üretilen doğal gazın Türkiye Doğal Gaz Piyasası'na arzına adım adım yaklaşılıyor. İnşaat çalışmaları yüzde 93 oranında tamamlanırken, haziran sonu itibarıyla Eskişehir'de ticari gaz akışının başlatılabilmesi için hazır olunması bekleniyor.

TANAP'ın Seyitgazi ilçesinde inşaatı sürdürülen MS2 Ölçüm ve CS5 Kompresör İstasyonu'nda basın mensuplarıyla buluşan TANAP Genel Müdürü Saltuk Düzyol, projenin haziran ayında tamamlanacağını söyledi. Düzyol, “2015 yılında inşaat çalışmalarına başladığımız projemizde çalışmalarımızı, uluslararası kalite, iş sağlığı ve güvenliği standartlarında çevre ve insana gereken hassasiyeti de göstermek suretiyle süresi ve bütçesi içerisinde sonlandırmak üzereyiz. Ocak ayında başlattığımız test çalışmalarından da gördüğümüz üzere TANAP'ta süreç kusursuz ilerliyor. Türkiye ve Avrupa doğal gaz piyasalarının yanı sıra tüm bölge ülkelerinin yakından takip ettiği TANAP'ın haziran ayı sonunda devreye girmesiyle birlikte Türkiye'nin dost ve kardeş ülke Azerbaycan ile Avrupa Birliği arasında bir enerji koridoru olma hedefi doğrultusunda önemli bir adım daha atılmış olacak" diye konuştu.

Genel Müdür Düzyol, proje takvimine göre, en geç 2019 yılı sonunda Trans Adriyatik Boru Hattı'na (TAP) gaz vermeye hazır hale gelineceğini ve Avrupa'ya ticari gaz akışının başlayabilmesi için TAP projesinin tamamlanmasının bekleneceğini kaydetti.

ENERJİ SEKTÖRÜNÜN GÜCÜNE GÜÇ KATACAK

Enerji piyasalarının yakından takip ettiği TANAP'la Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) için arz ve güzergah çeşitliliği oluşturmasına, bölgenin enerji arz güvenliğine ve gazın gazla rekabet ettiği piyasa yapısının oluşmasına katkı sağlanması bekleniyor. TANAP'la ilk etapta Türkiye'ye 6 milyar metreküp, Güney Gaz Koridoru'nun tamamlanmasının ardından ise Türkiye üzerinden Avrupa'ya 10 milyar metreküp doğal gaz taşınması planlanıyor. İlerleyen yıllarda taşıma kapasitesi 31 milyar metreküpe kadar çıkabilecek şekilde tasarlanan projenin tamamlandıktan sonra 'Enerji için anahtar ülke Türkiye' sloganıyla faaliyetlerini sürdüren ve özellikle son yıllarda ivme kazanan Türk enerji sektörünün gücüne güç katacağı, Azerbaycan'ı AB'ye gaz tedarik eden önemli ülkelerinden biri konumuna getireceği belirtiliyor.

Azerbaycan gazının yanı sıra diğer kaynak ülkelerde üretilecek doğal gazın Türkiye üzerinden ticarileşmesini de sağlayabilecek potansiyele sahip TANAP ile Türkiye, transit ülke olmaktan çıkarak, üreticiden nihai tüketiciye kadar oluşan değer zincirinin her aşamasında söz sahibi ülke konumuna gelecek.



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